Putin: Mówienie o użyciu kryptowalut w kontraktach energetycznych jest przedwczesne

fot. Sputnik / / Reuters

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNBC, że mówienie o stosowaniu kryptowalut w kontraktach energetycznych i handlu ropą naftową jest przedwczesne, bo kryptowaluta nie jest niczym zabezpieczona i jest niestabilna.

"Kontrakty w kryptowalutach? Na razie jest zbyt wcześnie, by o tym mówić. Kryptowaluta może być oczywiście środkiem rozliczeniowym, ale jest bardzo niestabilna" - powiedział Putin. Jak dodał, nadaje się ona "do przekazywania środków z jednego miejsca do drugiego", ale nie do handlu, a "tym bardziej handlowania surowcami energetycznymi".

"Ma ona prawo do istnienia, może być używana jako środek rozliczeniowy, ale handel ropą, czy dajmy na to, innymi zasobami czy surowcami energetycznymi - według mnie jednak jest zbyt wcześnie, by o tym mówić" - powtórzył Putin.

Rosyjski prezydent przekonywał też, że dolar "osłabia swoją pozycję jako światowej waluty rezerwowej", bo "USA same osłabiają konkurencyjność dolara".(PAP)

