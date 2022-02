"Puszki po napojach i piwie powinny zostać objęte systemem kaucyjnym"

Polacy wytwarzają najmniej śmieci w Europie, ale recykling wciąż kuleje

Statystyczny Polak wytwarza 346 kg odpadów komunalnych rocznie – wynika z danych Eurostatu za 2020 r. Choć to o ok. 9 proc. więcej niż w 2005 r., to jednocześnie drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Wciąż jednak znacznie mniej niż jedna trzecia odpadów poddawana jest recyklingowi.