"Puste" faktury VAT na 1,5 mld złotych. Zatrzymano kolejne 10 osób

W sprawie "pustych" faktur VAT na 1,5 mld złotych śledztwo ciągle trwa. Zatrzymano kolejne 10 osób, a do tej pory zarzuty usłyszało 310 osób, w tym 44-letni Robert C., który był na liście najbardziej poszukiwanych ludzi w Europie.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała PAP, że były to już kolejne działania policjantów ze szczecińskiego CBŚP, których wspierali funkcjonariusze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. "Tym razem zatrzymano 10 osób na Śląsku, Dolnym Śląsku, Mazowszu i województwie łódzkim. W ramach akcji funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 80 tys. złotych w gotówce oraz sprzęt elektroniczny i dokumentację, które będą teraz analizowane przez prowadzących postępowanie" - podkreśliła policjantka.

"Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymane osoby to końcowi odbiorcy faktur i pośrednicy biorący udział w nierzetelnym obrocie księgowym, którzy mogli spowodować straty Skarbu Państwa na ponad 2,5 mln zł" - podała.

Wyłudzenia VAT i pranie pieniędzy

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. "Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz +prania pieniędzy+" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 20 do, 200 tys. złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi w sprawie" - podała PK.

Prokuratorzy wskazali, że zakres śledztwa obejmuje działalność czterech zorganizowanych grup przestępczych od stycznia 2017 r. do października 2022 r. w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach. "Ich celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę +znikających+ podatników oraz +buforów+" - wyjaśniła PK.

Odbiorcy faktur obniżali koszty działalności swoich firm

"+Puste+ faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci +buforów+ przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż cztery grupy przestępcze wprowadziły do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 miliarda złotych" - zaznaczyła PK.

"Dotychczas prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował w tej sprawie 7 aktów oskarżenia wobec 62 osób" - dodała PK.

Wśród podejrzanych w tej sprawy jest m.in. zatrzymany w Hiszpanii 44-letni Robert C., który był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. "Był on ścigany w związku z podejrzeniem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu oraz fałszerstwa faktur, za co grozić może do 15 lat pozbawienia wolności" - przypomniała podinsp. Iwona Jurkiewicz.

"Do momentu zatrzymania mężczyzna znajdował się na liście najbardziej poszukiwanych ludzi w Europie prowadzonej przez Europol, w ramach projektu Enfast" - dodała rzeczniczka CBŚP.

Za zarzucane czyny zatrzymanym może grozić do 15 lat więzienia. (PAP)

autor: Bartłomiej Figaj

