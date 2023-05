"Puste" faktury VAT na 1,5 mld zł. Są kolejni zatrzymani w śledztwie

Zbrodnia VAT-owska. Wyłudzili co najmniej 50 mln zł, zarzuty usłyszało już 330 osób Kolejnych 17 osób zostało zatrzymanych w tzw. sprawie VAT-owskiej. W śledztwie dotyczącym działalności gangu zajmującego się przestępczością podatkową zarzuty usłyszało już prawie 330 osób. Straty Skarbu Państwa w wyniku działań tej grupy to co najmniej 50 mln zł.