Pure Biologics ma umowę z zagranicznym partnerem. Kurs mocno w górę

Wartość umowy Mo-Bruku z Gorlicami na zagospodarowanie odpadów wyższa o 24,2 mln zł

Mo-Bruk podpisał z miastem Gorlice aneks do umowy na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 2,7 tys. ton. Wartość umowy wzrośnie o 24,2 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Spółka widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania, co powinno odzwierciedlić się w osiąganych w przyszłych okresach przychodach.