Pure Biologics 14 grudnia przejdzie na rynek główny GPW

Notowana dotychczas na NewConnect spółka Pure Biologics przejdzie 14 grudnia na rynek równoległy GPW - podała giełda w komunikacie.

Do obrotu wprowadzonych będzie 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 akcji serii C, 481.590 akcji serii D i 600.000 praw do akcji serii E.

Niedawno spółka przeprowadziła ofertę publiczną 600 tys. akcji serii E. Cena emisyjna wynosiła 90 zł za akcję.

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną, prowadzącą prace badawczo-rozwojowe w obszarze leków biologicznych, testów diagnostycznych i wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym. (PAP Biznes)

