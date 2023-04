Punkty karne jednak nie zawsze będą kasowane po roku

Holendrzy chcą ograniczenia prędkości na terenach zabudowanych do 30 km/h 68 proc. Holendrów zgodziłoby się na ograniczenie prędkości na terenie zabudowanym do 30 km/h - wynika z badania Veilig Verkeer Nederland (VVN), organizacji zajmującej się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Obecnie obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h, jednak samorządy największych holenderskich miast, m.in. Amsterdamu i Rotterdamu, chciałyby jego obniżenia właśnie do 30 km/h.