Sprzedali wszystkie swoje gry i chcą działać w branży OZE. Kurs znów wystrzelił

Notowany na GPW były producent gier PunkPirates informuje o kolejnym kroku na drodze do rozpoczęcia działalności w branży OZE. Spółka podpisała list intencyjny z deweloperem projektów produkcji czystej energii, w którym chce nabyć 100 proc. udziałów. Kurs spółki kolejny raz mocno zainteresował inwestorów.

fot. Alexandru Nika / / Shutterstock

"Wstępnie i niezobowiązująco strony wskazały w liście intencyjnym oczekiwane warunki i ścieżkę realizacji transakcji przejęcia 100 proc. udziałów w Seed Capital przez PunkPirates. Zgodnie z nimi PunkPirates zapłaci udziałowcom Seed Capital 1.500.000,00 zł za 100 proc. udziałów Seed Capital, oferując im jednocześnie 15.000.000 warrantów uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji PunkPirates po cenie 10 groszy za jedną akcję" - napisano.

Po tej informacji kurs, notowanego na GPW PunkPirates, zaczął gwałtownie rosnąć, a handel akcjami spółki został zawieszony. Cena akcji zyskała 34,8 proc. do 0,55 zł za sztukę. Po zawieszeniu TKO wynosił +54,4 proc. Spółka już kilka tygodni wcześniej sygnalizowała plan zmiany obszaru działalności. Gdy 18 stycznia pojawiła się informacja od spółki o rozpoczęciu działalności w branży OZE, kurs zyskał na jednej sesji 59,5 proc.

W komunikacie nt. listu intencyjnego wskazano, że cena nabycia udziałów w Seed Capital zostanie skompensowana z kwotą 1.500.000,00 zł, za jaką udziałowcy Seed Capital obejmą akcje PunkPirates.

Dodatkowo, od dowolnego dnia w roku 2023, w którym wynik EBIDTA Seed Capital osiągnie narastająco 8 mln zł, posiadacze warrantów będą mogli wymienić je na akcje PunkPirates. Ponadto, jeśli wynik EBIDTA Seed Capital przekroczy 10 mln zł, PunkPirates przyzna dodatkowych 25 mln warrantów udziałowcom Seed Capital. Warranty te również uprawniać będą do objęcia łącznie 25 mln akcji PunkPirates po cenie 10 groszy za jedną akcję.

W komunikacie podano, że prognozowana EBIDTA Seed Capital za 2023 rok wyniesie między 8 mln zł a 15 mln zł, zależnie od tempa realizacji projektów.

Seed Capital jest podmiotem działającym jako deweloper projektów OZE, w tym w ramach umów z międzynarodowymi grupami inwestycyjnymi, o łącznej mocy ponad 1.5 GWp. W swojej strategii Seed Capital dąży do zarządzania operacyjnego aktywami produkującymi prąd - zarówno własnymi, jak i zewnętrznych podmiotów.

PunkPirtaes w grudniu 2022 r. informował o sprzedaży wszystkich swoich aktywów związanych z dotychczasową działalnością za 720 tys. zł. Spółka sprzedała wszystkie posiadane gry tj.: Escape Room VR, Escape Room VR: Stories, Escape Room VR: Inner Voices, DANGER! Escape Lab oraz gier w budowie: "Death Manager", "POW POW: Dye it Up!". Dodatkowo sprzedał 20 proc. akcji spółki Games 4Experience.

W połowie stycznia ogłoszono, nawiązując do przeglądu opcji strategicznych, że spółka rozpoczyna działalność jako wytwórca prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Przyjęto dwa modele biznesowe. Pierwszy z nich zakłada nabycie gotowych, działających projektów fotowoltaicznych, drugi nabycie projektów w fazie RTB (Ready to build) lub wcześniejszej (greenfield lub brownfield) celem modyfikacji i dokończenia ich przez spółkę.

Finansowanie projektów realizowane będzie ze środków własnych, jak również poprzez wykorzystanie kapitału dłużnego, w tym obligacji konwertowanych na akcje - poinformowano.

Michał Kubicki