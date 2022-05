Puda: Trzeba przygotować przedsiębiorców do "należytej staranności"

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Najpierw trzeba przygotować przedsiębiorców do wymagań wynikających z należytej staranności - powiedział w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, podczas webinarium „Należyta staranność w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw z perspektywy standardów odpowiedzialnego biznesu".

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda w czwartek, podczas webinarium „Należyta staranność w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw z perspektywy standardów odpowiedzialnego biznesu", stwierdził, że temat webinarium ma związek z planowaną dyrektywą unijną dotyczącą należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem proponowanej dyrektywy jest dążenie do tego aby przedsiębiorstwa nie powodowały w wyniku prowadzonej przez siebie działalności potencjalnych lub faktycznych negatywnych skutków dla poszanowania praw człowieka oraz środowiska naturalnego - zaznaczył minister.

Dodał, że dyrektywa ma wprowadzać obowiązek poszanowania należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorców. Podkreśla ona też znaczenie potrzeby zapewnienia efektywnego dostępu do środków ochrony prawnej dla osób dotkniętych negatywnymi skutkami działalności przedsiębiorstw, mającymi wpływ na prawa człowieka, a także na kwestie środowiskowe.

Minister zwrócił uwagę, że prace na dyrektywą wywołują wiele pytań: na czym polega należyta staranność, czy i jakie przedsiębiorstwa zostaną objęte ta regulacją. Jakie będą sankcje, jakie będą kary, jakie będą ewentualnie korzyści z tego, że dani przedsiębiorcy będą mogli wprowadzać tą dyrektywę i jak to wszystko w ogóle będzie funkcjonowało - zaznaczył Puda.

Minister przyznał, że projekt dyrektywy jest dopiero w procesie negocjacji i "wiele jeszcze może się zmienić m.in. dzięki takim spotkaniom jak to".

"Mamy też inne dokumenty, które będą komplementarnie wypełniały te oczekiwania (PAP - należytej staranności) wytyczne ONZ dotyczące biznesu i przestrzegania praw człowieka oraz wytyczne OECD(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dla przedsiębiorstw wielonarodowych" - wskazał minister.

Puda przypomniał, że w październiku ubiegłego roku również Rada Ministrów RP przyjęła krajowy plan działania na rzecz wdrażania wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021- 2024.

"To jest strategiczny z naszej perspektywy dokument, który wskazuje, że ze względu na planowane w Unii Europejskiej zmiany legislacyjne w dotyczące należytej staranności, problematyka ta musi być uwzględniana w ramach prac grup roboczych zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W ramach działań grup tego zespołu wskazano w pierwszej kolejności na konieczność przygotowania polskich przedsiębiorców do planowanych zmian w związku z projektem innej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju, która obejmuje kwestie należytej staranności" - poinformował minister.

"Podstawowe zmiany, jakie wprowadza unijną dyrektywa dyrektywy Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju to: obowiązek należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka i kwestii środowiskowych, zwiększona odpowiedzialność i rozliczalność przedsiębiorstw za negatywne skutki prowadzonej działalności, poprawienie dostępu do środków ochrony prawnej dla osób dotkniętych tymi negatywnymi skutkami"

Dyrektywa skierowana jest do dwóch grupy przedsiębiorstw: takich, które w ostatnim roku obrotowym zatrudniły powyżej 500 pracowników a ich przychody w skali światowej przekroczyły 150 mln euro, oraz takich, które zatrudniały 250 pracowników i progiem przychodowym w tym przypadku jest 40 mln euro. Będzie to około 10 tys. przedsiębiorstw w skali Unii Europejskiej i 2,6 tys. przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej.

Dyrektywa wprowadza też odpowiedzialność cywilną dyrektorów przedsiębiorstw.

12 maja br. sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała dyrektywę dotyczącą należytej staranności przedsiębiorstw w ochronie praw człowieka i środowiska. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/