Puby i restauracje w środkowej Szkocji zostaną zamknięte

Wszystkie puby, bary i restauracje w środkowej Szkocji - w tym w dwóch największych miastach, Glasgow i Edynburgu - zostaną w piątek zamknięte na 16 dni - ogłosiła w środę szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon.

W pozostałych częściach kraju puby, bary, kawiarnie i restauracje mogą dalej działać, ale z dodatkowymi ograniczeniami - wewnątrz, do godz. 18, będą mogły być podawane jedzenie i napoje bezalkoholowe, zaś alkohol będzie mógł być podawany wyłącznie na zewnątrz, do godz. 22.

W środkowej Szkocji pozostać otwarte mogą tylko te lokale, które nie mają licencji na sprzedaż alkoholu, ale również będą musiały się zamykać o godz. 18. Spośród lokali z licencją jedyny wyjątek uczyniono dla barów w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych. Lokale gastronomiczne nadal mogą sprzedawać posiłki na wynos.

Ponadto mieszkańcom tych terenów zalecono, by nie podróżowali poza ten obszar oraz by unikali transportu publicznego, o ile jest to możliwe. Zabronione zostaną także wszystkie sporty kontaktowe na zewnątrz, z wyjątkiem zawodowych rozgrywek, a także wszystkie grupowe ćwiczenia fizyczne w pomieszczeniach zamkniętych oraz wydarzenia na żywo, takie jak koncerty czy występy, na wolnym powietrzu.

Wszystkie te ograniczenia wejdą w życie w piątek o godz. 18 i będą obowiązywać do 25 października. Dotkną one 3,4 mln mieszkańców, czyli ok. 62 proc. ludności Szkocji.

"Choć środki, które dzisiaj ogłaszam, będziemy odczuwać jako krok wstecz, są one po to, by chronić nasz dotychczasowy postęp (w walce z epidemią - PAP). Bez tych działań prawdopodobnie przed końcem października wrócilibyśmy do szczytowego poziomu infekcji z wiosny" - powiedziała Sturgeon w szkockim parlamencie.

Zapowiedziała, że rząd wspomoże przedsiębiorstwa, które zostały dotknięte nowymi restrykcjami, dodatkową pomocą w wysokości 40 mln funtów.

Sturgeon przed ogłoszeniem nowych restrykcji poinformowała, że w Szkocji w ciągu minionej doby wykryto 1054 nowe zakażenia koronawirusem. To najwyższa liczba od początku epidemii i wzrost o prawie 250 w stosunku do poprzedniego rekordu sprzed ośmiu dni.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ akl/