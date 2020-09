Puby i lokale rozrywkowe na Islandii zostaną zamknięte

Shutterstock

Puby i lokale rozrywkowe w Islandii zostaną zamknięte na cztery dni; ma to pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa - poinformował w piątek w oświadczeniu rząd.

Lokale będą zamknięte od 18 do 21 września. Obostrzenia obejmą siedem miast: Reykjavik, Mosfellsbaer, Hafnarfjoerdur, Gardabaer, Kopavogur, Kjosarhreppur i Seltjarnarnes. Restauracje, które mają licencję na sprzedaż alkoholu, nie będą zamykane.

Jak podały lokalne media, w ciągu ostatnich trzech dni potwierdzono 53 przypadki zakażenia koronawirusem; 21 z nich zdiagnozowano w czwartek.

12 przypadków zostało powiązanych z lokalem "Irishman Pub", w którym zakażeni przebywali 11 września. Władze zaapelowały do wszystkich, którzy tego dnia byli w pubie między godz. 16 a 23, o zachowanie szczególnej ostrożności i jak najszybsze zgłoszenie się do pobrania próbek do testów.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, który prowadzi statystyki dotyczące Covid-19, w Islandii potwierdzono łącznie 2230 przypadków zakażenia koronawirusem. W wyniku pandemii zmarło 10 osób. (PAP)

kib/ kar/