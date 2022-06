Psycholog (szkole) potrzebny od zaraz

fot. ESB Professional / / Shutterstock

Dyrektorzy placówek wskazują, że nie ma terapeutów chętnych do pracy. Plany MEiN niewiele mogą zmienić - czytamy we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Gazeta wskazuje, że założenia resortu są ambitne - od września liczba specjalistów w szkołach ogólnodostępnych ma wzrosnąć z obecnych 22 tys. do 38 tys., a od 1 września 2024 r. – do 51 tys.

"Co to oznacza w praktyce? Jak tłumaczy MEiN, jeśli np. w szkole uczy się 180 uczniów, a obecnie ma ona 11 godzin dla pedagoga i 11 godzin dla logopedy, to zgodnie z przepisami przejściowymi od najbliższego września powinna mieć co najmniej 1,5 etatu specjalisty" - pisze "DGP".

Jak tłumaczy, przy założeniu, że pensum specjalistów liczy 22 godziny tygodniowo, oznacza to co najmniej 8,25 godzin dla psychologa, 8,25 godzin dla pedagoga specjalnego oraz 16,5 godzin (łącznie) dla pozostałych specjalistów (pedagoga, logopedy lub terapeuty pedagogicznego).

"A to nic innego, niż zatrudnianie na ułamkowe etatu. Pytanie, który ze specjalistów się na to zdecyduje, skoro praca w szkole może oznaczać bieganie z jednej placówki do drugiej? Zatem ogromny wysiłek w skali miesiąca, by dostać pieniądze za cały etat" – mówi cytowany przez dziennik Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Na dodatek – jak zauważają dyrektorzy przywoływani przez "DGP" – pieniądze dużo niższe od tych, które za swoją pracę otrzymają specjaliści na wolnym rynku.

"Młodej osobie po studiach, a na pozyskanie takiej szkoły mają największą szansę, mogę zapłacić jak nauczycielowi bez stopni awansu, czyli 3070 zł brutto. To mało atrakcyjne wynagrodzenie. Walka o specjalistów będzie więc zacięta. Szkoły w dużych miastach może sobie poradzą. Te w mniejszych będą miały problem ze skompletowaniem kadry" – przewiduje cytowany przez gazetę Ryszard Sikora, dyrektor podstawówki w Krakowie.

Zdaniem większości spytanych przez DGP dyrektorów potrzeba zwiększenia zatrudnienia specjalistów w szkołach jest, ale należało zacząć od ich wykształcenia, zwiększenia baz.

Resort w korespondencji z "DGP" uspokaja, że wprowadzenie standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów zostanie sfinansowane z budżetu państwa. "Wzrośnie oświatowa część subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na zadania w 2022 r. przeznaczono 520 mln zł." - podkreślono.(PAP)

kkr/ dki/