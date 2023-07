UE inwestuje w polskie drogi. Jest kolejne dofinansowanie na budowę ekspresówki

Rewolucja w diagnostyce raka. Wynalazek polskiej firmy przy wsparciu UE Kilkanaście minut - tyle czasu potrzebuje urządzenie firmy SDS Optic, by zdiagnozować raka piersi. Pacjentka nie musi czekać, jak do tej pory nawet 3 tygodni na wyniki. Leczenie można zacząć więc niemal od razu, co zwiększa szanse na wyzdrowienie. To prawdziwa rewolucja w diagnostyce nowotwórów, którą są zainteresowane największe ośrodki badawcze świata. Tak prężny rozwój polskiej firmy był możliwy m.in. dzięki funduszom unijnym.