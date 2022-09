Przywrócenie życia w Odrze będzie kosztować kilkanaście mln zł i wiele lat

fot. Dariusz Gorajski / / FORUM

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska przeznaczą 14 mln zł na odnowienie życia w Odrze i jej zarybienie – powiedziała w czwartek na konferencji prasowej w Szczecinie wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

„Spotykamy się, aby ogłosić program zainicjowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, pomysłodawcą był fundusz w Zielonej Górze, a mianowicie środki dedykowane na odnowienie życia w Odrze i na jej zarybienie” – powiedziała w czwartek na konferencji prasowej w Szczecinie wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. – „Ta nasza decyzja o przekazaniu kwoty łącznie 14 mln zł wynika z poczucia odpowiedzialności nie tylko za to, co się wydarzyło na Odrze, ale także za to, co się będzie działo w kolejnym czasie” – dodała.

Jak dodała, program jest skierowany zarówno do podmiotów, które mają umowy na zarybianie, jak i do uniwersytetów, które prowadzą badania naukowe. Stwierdziła, że na środki mogą liczyć „generalnie wszystkie jednostki i instytucje, wymienione w ustawie o rybactwie śródlądowym”.

„Warunkiem pozyskiwania tych 14 mln zł z wojewódzkich funduszy – a program zostanie uruchomiony w październiku (…) - jest opinia Instytutu Rybactwa Śródlądowego” – powiedziała Golińska.

Wiceminister klimatu dodała także, że wkrótce zostanie opublikowany raport, dotyczący sytuacji w Odrze, nad którym pracuje zespół ekspertów, powołany przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę.

„Zgodnie z zapowiedziami ten zespół ekspercki zbliża się do podsumowania swoich prac i z końcem września zostanie opublikowany raport podsumowujący dotychczasowe informacje na temat tego, co zostało zweryfikowane, zbadane i jakie wnioski zostały wyciągnięte z dotychczasowych doświadczeń, co nie oznacza, że kończymy pracę zespołu i kończymy badania, wszystkie działania i badania będą kontynuowane, natomiast ten pierwszy raport będzie już w najbliższym czasie” – stwierdziła Golińska. (PAP)

autor: Marek Siudaj, Małgorzata Miszczuk

ms/ misz/