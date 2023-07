Przywódca Chin Xi Jinping wzywał wojsko do przygotowania się do wojny. Wyciekły dokumenty z 2020 roku

"WSJ": USA rozważają zniesienie sankcji na chiński instytut, ale coś za coś Przedstawiciele USA rozważają zniesienie sankcji na chiński policyjny instytut zamieszany w masową inwigilację Ujgurów, by skłonić Pekin do współpracy w powstrzymaniu obrotu fentanylem - podał w poniedziałek "Wall Street Journal". Chiny są czołowym producentem substancji potrzebnych do produkcji narkotyku, który wywołał epidemię przedawkowań w USA.