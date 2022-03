Przyjaciel Trumpa chce odkupić FC Chelsea za "oszczędną" kwotę

fot. TOBY MELVILLE / / Reuters

Miliarder Woody Johnson, przyjaciel Donalda Trumpa i podczas jego kadencji ambasador USA w Londynie, zaoferował 2 mld euro za klub piłkarski FC Chelsea od obłożonego sankcjami przez państwa Zachodu Romana Abramowicza.

Jest to kwota o 700 mln mniejsza, niż ta proponowana przez Saudi Media Group. Miliarder wierzy jednak, że uda mu się sfinalizować transakcję m.in. dzięki swoim londyńskim znajomością, które zdobył jako amerykański ambasador.

- To, czego teraz potrzebuje Chelsea, to stabilizacja, długofalowa spokojne zarządzanie - wyjaśnia informator ze środowiska piłkarskiego dziennikowi "The Sun". - Woody i jego zespół, który zarządza m.in. amerykańską drużyną New York Jets, są w stanie to zapewnić, mając ogromną wiedzę na temat branży sportowej. Dodatkowym atutem jest fakt, że spędził ostatnie cztery lata w Londynie - dodaje. Kolejną mocną stroną oferty byłego ambasadora jest fakt szybkiego pozyskania nowych sponsorów. Może m.in. sięgać po koncerny wspierające Jets: Pepsi, Deel i Verison. Ci kluczowi dla Chelsea, a więc sponsor koszulek Hyundai, firma telekomunikacyjna Three i dostawca artykułów spożywczych Zapp, od tygodnia bojkotują klub.

Do wyścigu o FC Chelsea stanęło również konsorcjum Saudi Media Group kierowane przez dewelopera Nocka Candy'ego. Przedstawiło ono ofertę opiewającą na 2,7 mld funtów.

Sprzedaż klubu stała się jeszcze bardziej problematyczna po nałożeniu na jego właściciela Romana Abramowicza sankcji. Rząd brytyjski musi wydać licencję nas sprzedaż Chelsea tak, by jej właściciel nie dostał ani grosza z transakcji. Przypomnijmy, że wycenił on go na 3 mld funtów.

Woody Johnson jest spadkobiercą spuścizny farmaceutycznej dynastii Johnson&Johnson. Jego rodzinną fortunę szacuje się na 28 mld funtów. Jego żona jest z pochodzenia Ukrainką. Dorastała na East Village na Manhattanie, a swój pierwszy milion zarobiła w wieku 26 lat jako specjalistka Wall Street.