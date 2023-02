Przyjaciel Putina kupi niemieckie lotnisko? Stawką 20 mln euro

Mularczyk: Chcielibyśmy, by USA wezwały Niemcy do wypłaty Polsce reparacji

W przyszłości chcielibyśmy doprowadzić do tego, by i w Kongresie, i w Senacie USA poparta została, zarówno przez Republikanów, jak i Demokratów, rezolucja, która wzywałaby Niemcy do wypłacenia reparacji wojennych Polsce - zapowiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.