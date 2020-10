Przychody ze sprzedaży gry "Ghostrunner" w dniu premiery pokryły koszty produkcji

One more level

Szacunkowe przychody ze sprzedaży gry "Ghostrunner" przekroczyły w dniu premiery kwotę 2,5 mln euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na produkcję gry - podały spółki All In Games i One More Level w komunikatach.

Premiera gry odbyła się we wtorek, 27 października.

Jak podano, w dniu premiery gra znajdowała się na 2. miejscu globalnej listy bestsellerów Steam, natomiast w serwisie metacritic. com otrzymała ocenę 83/100, a na platformie Steam otrzymała 84 proc. pozytywnych recenzji na ponad 500 otrzymanych w pierwszych godzinach po premierze.

Notowany na NewConnect One More Level jest jednym z trzech producentów gry (pozostali to amerykańskie 3D Realms i duńskie Slipgate Ironworks), a All in Games jednym z dwóch wydawców tytułu (drugi to włoskie 505 Games).

Gra trafiła na komputery PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

"Ghostrunner" to gra akcji typu FPP osadzona w świecie cyberpunk.(PAP Biznes)

