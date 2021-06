CI Games: przychody ze sprzedaży "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" sporo większe niż I części gry

/ CHINAFOTOPRESS/MAXPPP

Przychody ze sprzedaży "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" po 10 dniach od jej premiery są o 170 proc. większe, niż to było w analogicznym okresie po premierze "Sniper Ghost Warrior Contracts 1" - poinformował CI Games w komunikacie.

Liczba sprzedanych sztuk SGWC 2 na PC i XBOX X/S, XBOX One oraz Play Station 4 – na wszystkich terytoriach dystrybucji w kanałach cyfrowych, w ciągu 10 dni od premiery, była o ok. 125 proc. wyższa w porównaniu do SGWC 1 na tych terytoriach w analogicznym okresie po premierze.

CI Games podał, że dane te dotyczą sprzedaży gry na wszystkich platformach, tj. PC, XBOX X/S, XBOX One oraz PlayStation 4, na wszystkich terytoriach dystrybucji w kanałach cyfrowych w okresie 10 dni od dnia premiery SGWC 2, z wyłączeniem preorderów, w relacji do gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 1".

"Na podstawie danych z wybranych istotnych rynków dystrybucji SGWC 2, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wielka Brytania, Australia, kluczowe kraje Unii Europejskiej, Zarząd Spółki szacuje, że globalna odsprzedaż SGWC 2 na nośnikach fizycznych przez sklepy w okresie 10 dni od dnia premiery SGWC 2 jest niższa o około 15 proc. w porównaniu do wyników sprzedaży SGWC 1 na nośnikach fizycznych w analogicznym okresie po premierze SGWC 1" - napisano w komunikacie.

"Głównym czynnikiem mającym wpływ na ten niższy poziom sprzedaży jest mniejszy ruch w sklepach stacjonarnych towarzyszący epidemii COVID-19 oraz mniej intensywny okres handlowy w stosunku do okresu premiery SGWC 1" - dodano.

Premiera gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" odbyła się 4 czerwca 2021 roku.

