CI Games: przychody ze sprzedaży "SGWC 2" na Xbox wyższe ok. 211 proc. niż pierwszej części gry

Przychody ze sprzedaży gry CI Games "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w ciągu dwóch dni od premiery w wersji na platformy Xbox były wyższe o ok. 211 proc., a w wersji na PlayStation 4 o ok. 170 proc. w porównaniu do wyników sprzedaży "Sniper Ghost Warrior Contracts 1" odnotowanych w analogicznym okresie po jej premierze - podał CI Games w komunikacie.

Spółka podała, że dane te dotyczą sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w wersji cyfrowej na platformy XBOX (XBOX X/S oraz XBOX One) na wszystkich terytoriach dystrybucji oraz na platformę PlayStation 4 na terytorium Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Łączny wolumen sprzedaży SGWC 2 w ciągu dwóch dni od dnia premiery z wyłączeniem pre-orderów w wersji na Xbox wzrósł o ok. 177 proc., a na PlayStation 4 o ok. 141 proc.

CI Games poinformował, że na wzrost przychodów w stosunku do wolumenu sprzedaży w przypadku SGWC 2, porównując do wyników sprzedaży "Sniper Ghost Warrior Contracts 1" w analogicznym okresie po premierze, wpływ miały głównie dwa czynniki.

"Po pierwsze, spółka zaoferowała dwie wersje SGWC 2, tj. wersję podstawową oraz wersję deluxe (cena wersji deluxe jest wyższa o 10 USD/10 EURO od ceny SGWC 2 w wersji podstawowej). Wolumen sprzedaży cyfrowej SGWC 2 w wersji deluxe na konsole w pierwszych dwóch dniach od premiery jest wyższy niż wolumen sprzedaży cyfrowej SGWC 2 w wersji podstawowej" - napisano w komunikacie.

"Po drugie, Spółka zrezygnowała z dodatkowej promocji cenowej dla graczy w dniu premiery SGWC 2, którą wprowadzono przy okazji premiery "Sniper Ghost Warrior Contracts 1" w 2019 r." - dodano.

Premiera "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" odbyła się 4 czerwca. Tytuł zadebiutował jednocześnie na konsolach Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S oraz komputerach PC. W późniejszym terminie gra ma być dostępna także na Playstation 5.

Światowa premiera pierwszej części gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" odbyła się 22 listopada 2019 r. w wersji na PC, PlayStation4 oraz Xbox One. (PAP Biznes)

