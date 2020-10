Ten Square Games

Szacunkowe przychody Ten Square Games w trzecim kwartale 2020 r. wzrosły do 177,8 mln zł z 170,3 mln zł w poprzednim kwartale oraz 68,1 mln zł w trzecim kwartale 2019 r. - podała spółka w komunikacie.

"W szacunkowej kwocie przychodów 163,3 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 92 proc. skonsolidowanych przychodów" - napisano w komunikacie.

