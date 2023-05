Play pokazał wyniki. Liczba klientów operatora mocno w górę

Śnieżka miała w I kw. ok. 37,5 mln zł EBITDA, powyżej konsensusu EBITDA Śnieżki w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła ok. 37,5 mln zł. Grupa w tym okresie wypracowała 201,4 mln zł przychodów - wynika z raportu kwartalnego Śnieżki. Konsensus PAP Biznes zakładał 28,4 mln zł EBITDA i 188,6 mln zł przychodów. Grupa przewiduje ok. 35 mln zł łącznej wartości wydatków inwestycyjnych w 2023 r.