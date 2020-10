Przychody LiveChatu w II kw. 2020/21 wzrosły rdr o 39 proc.

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

LiveChat Software szacuje, że przychody grupy w drugim kwartale roku finansowego 2020/2021 wyniosły 11,4 mln USD wobec 8,2 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 39 proc. - podała spółka w komunikacie.

Drugi kwartał roku finansowego LiveChatu obejmuje lipiec, sierpień i wrzesień.

Dla porównania, w okresie kwiecień-czerwiec 2020 roku roku skonsolidowane przychody wyniosły 10,6 mln USD.

Grupa podała, że wpływ na osiągnięty wynik miał m.in. wzrost liczby klientów i wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) produktu LiveChat.

"Wzrost ARPU został osiągnięty przy niższej średniej cenie sprzedaży (Initial Sale ARPU) w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale istotnie wyższej niż przed rokiem" - poinformowała spółka.

Jak podano, stabilizacja Churn produktu LiveChat (współczynnik odejść klientów) kształtowała się w minionym kwartale na poziomie 3-3,2 proc..

LiveChat zwrócił też uwagę na wzrost liczby klientów, ARPU i średniej ceny sprzedaży produktu ChatBot. Jak podano, przychody ChatBot w omawianym okresie wzrosły o ok. 34 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i o ok. 230 proc. w skali roku.

Spółka przypomniała, że generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim, w związku z czym kurs USD/PLN ma znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych. (PAP Biznes)

