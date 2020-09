Przychody LOT-u w 2019 r. wyższe o ponad miliard zł niż w rok wcześniej

Celon Pharma zwiększyła zysk netto w pierwszym półroczu do 20,8 mln zł

Celon Pharma zwiększyła zysk netto w pierwszym półroczu o ponad 150 proc., do 20,8 mln zł z 8,2 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wzrósł do 21,8 mln ł wobec 6,4 mln zł przed rokiem. Sprzedaż wzrosła rdr o ponad 36 proc., do 69,9 mln zł.