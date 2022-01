Przychody Jeronimo Martins w IV kw. wzrosły 11 proc. rdr

Samoloty latają puste przez przepisy. Lufthansa wykonała 18 tys. takich lotów

18 tys. lotów, które mogłyby zostać odwołane przez brak chętnych do podróży, musiało się odbyć. Wszystko przez przepisy, które zmuszały przewoźników do odbywania lotów. Inaczej straciłyby prawa do startów i lądowań na głównych lotniskach. A co ze śladem węglowym, zostawianym przez te puste samoloty?