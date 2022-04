Grodno ze sporym wzrostem przychodów. Akcje w górę

Action liczy na ok. 10 proc. wzrostu przychodów w 2022 roku

Action spodziewa się ok. 10 proc. wzrostu przychodów w tym roku. Firma liczy na to, że w tym roku w mniejszym stopniu będzie musiała finansować działalność zakupami za gotówkę i przedpłatami, co poprawiłoby wyniki - poinformowali przedstawiciele spółki.