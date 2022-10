Dobre wyniki Asbisu podnoszą kurs najwyżej od lutego 2022 r.

/ Apple

Skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły we wrześniu 2022 roku ok. 291 mln USD i były o ok. 19 proc. wyższe niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym.

Kurs zareagował wzrostami, kontynuując falę zwyżki, która od początku października wyniosła notowania dystrybutora elektroniki najwyżej od lutego 2022 r. Na otwarciu czwartkowej sesji akcje drożały nawet o ponad 7,7 proc. do 18,80 zł. Ok. godz. 9.50 kurs rósł o 3,6 proc. do 18,10 zł za walor.

"Jesteśmy (...) zadowoleni z przychodów wypracowanych we wrześniu 2022 r. Nasza strategia koncentracji na rynkach wschodnich, w tym na szybko rozwijających się centralnych rynkach euroazjatyckich, takich jak Kazachstan, Uzbekistan oraz krajach Kaukazu, takich jak Azerbejdżan, Armenia i Gruzja, przynoszą wymierne efekty. Dzięki (...) sprzedaży w tych krajach oraz (...) wynikom sprzedażowym na rynkach Bliskiego Wschodu, zanotowaliśmy tak dynamiczny wzrost przychodów we wrześniu" - poinformował w komunikacie prasowym Costas Tziamalis, członek zarządu spółki.

Ostatnio spółka poinformowała o rozpoczęciu ekspansji na rynku greckim, gdzie otworzyła spółkę, która działalność operacyjną ma rozpocząć w IV kwartale bieżącego roku.

"Ostatnio zdecydowaliśmy się na otworzenie spółki w Grecji. To 11-milionowy kraj, blisko nas, Cypr i Grecja mają wiele wspólnego, dlatego oceniliśmy, że będziemy w stanie sprzedawać tam większość naszych linii produktowych. To będzie jeden z naszych nowych rynków, na których do tej pory nie mieliśmy własnej spółki" - powiedział wiceprezes Costas Tziamalis.

"Dodatkowo wciąż rozbudowujemy portfolio produktowe i wchodzimy w nowe segmenty rynkowe. Obecnie intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem na wszystkie te rynki nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się podzielić szczegółami. Bardzo wysokie przychody wypracowała też we wrześniu Ukraina (...)" - dodał.

Poinformował, że najlepiej sprzedającą się kategorią produktów w ubiegłym miesiącu były smartfony. (PAP Biznes)

