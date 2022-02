Przychody Asbisu w styczniu wzrosły o 5 proc. rdr do ok. 242 mln USD

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Skonsolidowane przychody Asbisu w styczniu 2022 roku wyniosły ok. 242 mln USD, co oznacza ok. 5 proc. wzrost rdr - podała spółka w komunikacie prasowym.

"Styczeń 2022 r. był bardzo dobry dla Asbisu. Przebiliśmy nasze zeszłoroczne, rekordowe przychody styczniowe, które w styczniu 2021 r. były naprawdę bardzo wysokie. Dokonaliśmy tego przy trudnych warunkach rynkowych, na którym już pojawiły się niepokoje geopolityczne. Chciałbym jednak podkreślić, że Asbis podjął wszelkie możliwe środki, aby chronić swoje interesy zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie" – powiedział, cytowany w komunikacie, Costas Tziamalis, wiceprezes grupy Asbis.

"Nasza sprzedaż w obu krajach jest bardzo dobra, nawet w obszarach potencjalnie objętych konfliktem. W samej Ukrainie sprzedaż Asbisu w styczniu 2022 r. podwoiła się względem ubiegłorocznego stycznia" - dodał.

W styczniu 2021 r. przychody Asbisu wyniosły 231 mln USD.(PAP Biznes)

