Przychody Asbisu w sierpniu spadły o ok. 15 proc. rdr

Skonsolidowane przychody Asbisu w sierpniu 2022 roku wyniosły ok. 207 mln USD, co oznacza spadek o ok. 15 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

W sierpniu 2021 r. przychody Asbisu wyniosły 243 mln USD.

"W sierpniu największą sprzedaż wypracował Kazachstan, Słowacja oraz Bliski Wschód. Te kierunki rozwijają się teraz bardzo dobrze. Rozwijamy również naszą działalność w regionach Adriatyku i na Bałkanach. Naszym zdaniem wszystkie rynki, na których działamy mają dobry potencjał wzrostu, jednak w różnych segmentach" - powiedział Costas Tziamalis, wiceprezes Grupy Asbis.

"Dlatego wciąż rozwijamy portfel produktów, zarówno w klasycznej dystrybucji, jak i w dystrybucji z wartością dodaną. Poszukujemy też nowych segmentów produktowych, które doskonale uzupełnią nasz biznes i zostaną dobrze przyjęte w naszej sieci dystrybucji” - dodał.

Tziamalis poinformował, że w sierpniu najlepiej sprzedawały się smartfony, procesory oraz laptopy.

"Zadebiutował już iPhone 14 wraz z nowymi produktami Apple, które wejdą do sprzedaży na rynkach w październiku. Z niecierpliwością na to czekamy” – powiedział Costas Tziamalis.

Asbis Group jest dystrybutorem, deweloperem i dostawcą produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) z lokalnymi operacjami w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach bałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Firma posiada dwa główne centra dystrybucyjne zlokalizowane w Czechach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, filie w 27 krajach, blisko 2200 pracowników i około 20 tys. aktywnych klientów w 56 krajach na całym świecie. W 2021 roku grupa zrealizowała rekordową sprzedaż na poziomie blisko 3,1 mld USD. (PAP Biznes)

