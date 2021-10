Przychodnie wyznaczą koordynatorów, którzy wesprą pacjentów w procesie leczenia

fot. Geobo / / Shutterstock

Od 1 października 2021 roku poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinny wyznaczyć koordynatora, który wesprze pacjentów POZ w procesie leczenia.

Wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, w tym wprowadzenie funkcji koordynatora, który ma wesprzeć pacjentów w procesie leczenia przewiduje nowelizacja Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów w POZ.

Docelowo – jak przekazała PAP w piątek rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk - koordynator będzie dbał o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, informował szczegółowo o kolejnych etapach leczenia, nie tylko w ramach POZ, oraz wspomagał organizację leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Przepisy nie wymagają, aby była to osoba nowo zatrudniona. Zadania koordynatora może realizować personel, który już pracuje w poradni np. lekarz, pielęgniarka czy rejestratorka.

"Zmiany w POZ wprowadzamy, bazując na wynikach pilotażowego projektu POZ PLUS, który objął ponad 350 tys. pacjentów z całej Polski. Właśnie na gruncie tego projektu testowaliśmy funkcję koordynatora. W zgodnej opinii pacjentów i lekarzy, rola koordynatora została dobrze oceniona, dlatego taki model opieki będzie rozwijany i wprowadzany we wszystkich poradniach POZ" – wyjaśnia p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

NFZ podnosi, że zmiany w organizacji pracy POZ, które wzmacniają rolę POZ w opiece nad pacjentem, będą wprowadzane stopniowo. W pierwszym etapie – od 1 października – koordynator ma skupić się na działaniach profilaktycznych.

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie programów zarządzania chorobą, czyli opieki koordynowanej dla pacjentów chorych przewlekle. Od 1 stycznia 2022 roku sukcesywnie do programu będą włączane kolejne schorzenia i choroby: nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, choroby tarczycy.

Korzyści dla pacjentów, jakie ma przynieść powołanie koordynatorów - to jak przekonuje NFZ m.in. wsparcie w postaci planowania i monitorowania przebiegu diagnostyki oraz terapii, a także przypominanie o nadchodzących wizytach.

Koordynatorzy - jak podnosi Fundusz - zapewnią plan leczenia, jego kontynuacji także poza POZ. Dzięki koordynatorom, jak ocenia NFZ, wzrośnie zaufanie do POZ oraz do personelu medycznego i niemedycznego swojej poradni. Ich działanie ma też zapewnić sprawniejszy przepływ informacji m.in. o stanie pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym, a lekarzami innych specjalności.

Korzyści dla poradni to, jak wylicza NFZ na podstawie wyników pilotażowego projektu POZ PLUS, m.in. poprawa i usprawnienie organizacji pracy, pozyskanie nowych pacjentów oraz lepsze przygotowanie placówki do procesu akredytacji.

Koordynator – jak przekonuje NFZ - jest pierwszym krokiem w rozwoju POZ i wzmocnieniu opieki nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejnymi etapami będą m.in. wprowadzenie wizyty kompleksowej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, poszerzenie dostępnych badań diagnostycznych, (laboratoryjnych i obrazowych), które będzie mógł zlecić lekarz POZ.

"W najbliższych tygodniach będziemy dzielić się analizami i dyskutować o wnioskach z pilotażu POZ PLUS. Te są obiecujące, dlatego na ich podstawie będziemy wspierać poradnie POZ w jak najlepszym wykorzystaniu funkcji koordynatora" – podkreśla prezes Filip Nowak. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ lena/