Przybywa złota w skarbcach NBP. Największe zakupy w tym roku

W lipcu rezerwy złota powiększyły się najmocniej w tym roku – wynika z obliczeń Bankier.pl. Polskie zasoby królewskiego metalu to już kilkaset ton, a skala zakupów w tym roku ustępuje nielicznym, informują eksperci.

/ NBP

Na koniec lipca pozycja „złoto monetarne” wyceniana była na 18,828 mld dolarów – wynika z opublikowanych w poniedziałek przez NBP danych o oficjalnych aktywach rezerwowych. NBP nie informuje w tym raporcie o ilości posiadanego kruszcu. Ale korzystając z danych LBMA, można policzyć, że na koniec lipca było to ok. 9,628 mln uncji.

Tymczasem na koniec czerwca NBP oficjalnie raportował posiadanie 8,908 mln uncji królewskiego metalu, co potwierdzało nasze wcześniejsze obliczenia. Oznacza to, że w czerwcu w bilansie Narodowego Banku Polskiego przybyło ok. 720 tys. uncji złota. Po lipcowych zakupach polskie rezerwy złota zostały powiększone z 277,1 ton do 299,47. Daje to blisko 22,4 ton nabytych w poprzednim miesiącu.

bgk.pl

Jeśli te dane zostaną potwierdzone w statystykach „płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych”, oznaczać to będzie największy miesięczny zakup przez NBP złota w tym roku. Pierwsze zakupy królewskiego kruszcu w 2023 r. dokonano w kwietniu, kiedy kupiono niemal 15 ton, w maju w skarbcach NBP-u złota było więcej o prawie 20 ton, natomiast w czerwcu dokupiono następne prawie 14 ton.

„Tym samym Polska pozostaje na wysokim miejscu wśród banków centralnych dokonujących zakupów złota w tym roku. Na trzecim miejscu po Chinach (103 t.) i Singapurze (72 t.). Tempo tych zakupów w II kw. (48 t.) przekroczyło nawet chińskie zakupy (45 t.).” – napisali w dzisiejszym komentarzu analitycy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

„Jednocześnie w tym samym miesiącu zmalał stan walutowych aktywów rezerwowych wyrażonych w euro i w dolarze. Nie należy zatem wykluczać, że zakup złota odbył się poprzez przesunięcia w istniejącym portfelu, a nie poprzez powiększenie bazy monetarnej. NBP może być skory do unikania tego drugiego wobec obecnie rekordowej w historii nadpłynności w krajowym sektorze bankowym. Dokładniejszy obraz poznamy wraz z publikacją szczegółów w dalszej części tego miesiąca” – dodali.

Przypomnijmy, że na początku lipca 2019 roku NBP poinformował o zakupie stu ton złota i przewiezieniu połowy polskich rezerw złota do krajowych skarbców. Wcześniej pierwszych w XXI wieku zakupów „barbarzyńskiego reliktu” NBP dokonał we wrześniu 2018 roku.