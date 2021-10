Przy wycenionym cyklu podwyżek stóp ekonomiści mBanku zalecają zakup 5-letnich obligacji

fot. Shutterstock / / Shutterstock

Ze względu na niedawny spadek cen krajowych obligacji skarbowych i wyceniony cykl podwyżek stóp procentowych decydujemy się na zakup 5-letnich SPW - podali ekonomiści mBanku Marcin Mazurek i Maciej Zdrolik w rekomendacji wydanej 7 października 2021 r.

"Wobec ostatniej przeceny na rynku oraz z uwagi na hojny, wyceniony cykl podwyżek stóp procentowych decydujemy się na zakup 5-letnich obligacji" - napisali ekonomiści w najnowszym raporcie.

W uzasadnieniu ekonomiści wskazali, że po czwartkowej podwyżce stóp procentowych rynek wierzy w szybkie i agresywne zacieśnienie monetarne.

"FRA 12x15 jest w momencie pisania niniejszego komentarza na poziomie 2,12 proc. (godz. 10.33, dane z serwisu Bloomberg). Można szacować, że inwestorzy wierzą w zakończenie cyklu podwyżek stóp nieco poniżej 2,5 proc. O ile zgadzamy się, że RPP może w najbliższym czasie komasować podwyżki w czasie, docelowy poziom stopy procentowej jest naszym zdaniem wyceniany zbyt hojnie" - napisali.

"Szoki podażowe w horyzoncie polityki pieniężnej rozładują się i będą stanowić przeciwwagę dla inflacji popytowej. Nie uważamy też, że RPP będzie za wszelką cenę dążyć do utrzymania inflacji dokładnie w celu 2,5 proc. (pewnie wystarczy przedział 2,5-3,5 proc.). Analizując wykonanie założeń polityki pieniężnej, ceny energii (to można wyczytać w Założeniach polityki pieniężnej na 2022 rok) będą traktowane zapewne specjalne i wyłączane z arytmetyki celu inflacyjnego" - ocenili.

Zwrócili uwagę, że w takich warunkach nawet normalizacja stóp procentowych do 1,5 proc. może być wystarczająca.

"Nie można też wykluczyć, że w międzyczasie pojawią się sygnały, że dostosowanie stóp będzie bardziej jednorazowe lub wręcz płytsze. Zakończenie regularnych operacji skupu aktywów (z furtką na +warunki rynkowe+) nie stanowi już naszym zdaniem istotnego zagrożenia dla wycen obligacji skarbowych" - dodali.

Ich zdaniem, po decyzji RPP, ryzyka dla wzrostu gospodarczego powodowane globalnymi, podażowymi ograniczeniami produkcji oraz efektem cenowym nie zmalały i cały czas się budują; jeszcze nie zobaczyliśmy apogeum ich oddziaływania.

"Choć sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą, ten czynnik ryzyka wyszedł naszym zdaniem poza radar inwestorów, którzy skupiają się na efektach cenowych. Scenariuszem bazowym jest, że nie wykoleją one cyklu wzrostu PKB, ale mogą powodować lekką konsternację w krótkim terminie. Wobec ostatnich rewizji prognoz inflacji rynek wydaje się dobrze przygotowany na zaskoczenia inflacyjne do końca tego roku oraz przynajmniej w pierwszej połowie 2022" - podali.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 6 października nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe - referencyjną o 40 pb do 0,50 proc., lombardową o 50 pb do 1,0 proc., redyskontową weksli o 40 pb do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb do 0,52 proc. RPP utrzymała stopę depozytową na poziomie 0,0 proc. (PAP Biznes)

