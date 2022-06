Przez strajk w poniedziałek z lotniska w Brukseli nie odleci żaden samolot pasażerski

Zarząd lotniska Zaventem w Brukseli, głównego portu lotniczego w Belgii, poinformował na Twitterze, że z powodu poniedziałkowego strajku pracowników ochrony odwołane zostały wszystkie zaplanowane na ten dzień wyloty samolotów pasażerskich. Decyzję uzasadniono „troską o bezpieczeństwo pasażerów i pracowników”.

Trzy główne związki zawodowe - ACV, ABVV i ACLVB - działające w Belgii organizują w poniedziałek ogólnokrajową akcję proestacyjną, domagając się wyższych zarobków dla pracowników.

Due to the industrial action and the lack of security agents, no flights will depart from Brussels Airport today, Monday June 20. This case of force majeure makes it impossible to guarantee the safety of passengers and staff. This decision is needed to avoid chaotic situations. pic.twitter.com/cwHZuQMsdU