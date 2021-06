Przez nowe plany rządu kierowcy z punktami karnymi zapłacą więcej za OC

fot. Damian Pankowiec / / Shutterstock

Rząd myśli poważnie nad przekazaniem ubezpieczycielom dostępu do informacji dotyczących wykroczeń drogowych i mandatów. Będzie to miało wpływ na ceny OC.

Pomysł powiązania składek OC z liczbą punktów karnych oraz danymi o mandatach wcale nie jest nowy. Warto przypomnieć, że Polska Izba Ubezpieczeń w 2017 r. sugerowała zasadność przyznania zakładom ubezpieczeniowym dostępu do informacji dotyczących punktów karnych oraz wykroczeń drogowych. Ta propozycja była związana m.in. ze sporymi podwyżkami składek za OC dla „bezpiecznych” kierowców i pracami nad projektem tzw. CEPiK 2.0. Wówczas pomysły zakładów ubezpieczeń nie otrzymały rekomendacji komisji sejmowej, ponieważ rząd był wobec nich sceptyczny.

Nieco później Polska Izba Ubezpieczeń ponownie przedstawiała podobne propozycje dotyczące zapewnienia zakładom ubezpieczeniowym dostępu do informacji o wybrykach kierowców. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że rząd zmienił zdanie co do wspomnianego rozwiązania. Właśnie dlatego kierowcy z większą liczbą punktów karnych muszą się prawdopodobnie szykować na podwyżki składki za OC. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl wyjaśniają, co warto wiedzieć o planowanych zmianach.

Punkty karne i OC? Najpierw konieczne będą zmiany w ustawie

Wstępne informacje o planowanym powiązaniu składek ubezpieczeniowych OC z mandatami oraz punktami karnymi pojawiły się w pierwszej połowie kwietnia 2021 r. Później prace nad zmianami prawnymi potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury. Dlatego nie ma wątpliwości co do intencji i planów rządu. Na razie nie znamy jednak konkretnego terminu wprowadzenia nowych przepisów

„Wiadomo natomiast, że w pracach nad nowymi regulacjami bierze udział również Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji” - dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Pewne zmiany prawne są konieczne, ponieważ na skutek decyzji rządu z lat 2016 - 2017 ubezpieczyciele nie uzyskali dostępu do wrażliwych danych na temat liczby oraz rodzaju wykroczeń drogowych. Przy okazji zmian w ustawie mają też zostać znacząco podniesione mandaty drogowe. W tym kontekście Polska Izba Ubezpieczeń zwraca uwagę, że maksymalny mandat za przekroczenie prędkości o min. 51 km/h nie był waloryzowany już od bardzo dawna.

„Na początku bieżącego stulecia wspomniany mandat wynosił około 1/4 średniego wynagrodzenia. Z czasem ta relacja spadła do zaledwie 1/8. Co ważne, w minionym roku pojawiły się informacje, że maksymalne mandaty po podwyżkach mogą oscylować na poziomie nawet 5000 zł” - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Spadek cen OC dla „bezpiecznych” kierowców jest możliwy

W ramach odpowiedzi na pytanie zadane przez dziennikarzy Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że pracuje nad rozwiązaniami, dzięki którym kierowcy jeżdżący bezpiecznie będą płacili mniej za obowiązkowe OC. Jak nietrudno się domyślić, taka perspektywa oznacza również wyższe składki ubezpieczeniowe dla właścicieli aut, którzy często otrzymują mandaty. Resort infrastruktury nie chce jednak na razie podawać dokładniejszych informacji.

„Właśnie dlatego nie wiemy, czy rząd będzie chciał w jakiś sposób wpłynąć na politykę cenową ubezpieczycieli (np. wprowadzając maksymalny limit podwyższenia składki OC związanego z otrzymaniem punktów karnych)” - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jeżeli takie ograniczenia nie zostaną wprowadzone, to skala składkowych rabatów dla bezpiecznych kierowców i podwyżek dla kolekcjonerów punktów karnych będzie zależeć wyłącznie od polityki poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Można przypuszczać, że część z nich będzie patrzeć łagodniej na punkty karne w celu pozyskania nieco bardziej ryzykownych klientów. Nie chodzi tutaj jednak o najbardziej ryzykownych kierowców, którzy są stosunkowo mało liczni i nieatrakcyjni jako klienci dla każdego towarzystwa ubezpieczeń sprzedającego OC.

„Wydaje się bardzo prawdopodobne, że ubezpieczyciele będą zwracali dość dużą uwagę na rodzaj popełnionych wykroczeń. Odpowiednie informacje o sposobie naruszenia przepisów już teraz znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców” - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Współwłasność samochodu z ryzykantem będzie bardziej uciążliwa

Jeżeli zapowiadane przez rząd zmiany wejdą w życie, to będzie można zauważyć kilka ciekawych skutków. Jednym z nich może być utrudniona sytuacja osób, które posiadają samochód razem z kierowcą często otrzymującym mandaty i punkty karne. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl zwracają uwagę, że wcześniej konsekwencje finansowe dla takich współwłaścicieli zaczynały się dopiero wtedy, gdy mniej bezpiecznie jeżdżący współwłaściciel spowodował wypadek. Po uzależnieniu składki OC od liczby punktów karnych sytuacja ulegnie pewnej zmianie.

„W rezultacie osoby jeżdżące bardziej bezpiecznie mogą być mniej skłonne do wspólnego wykupywania obowiązkowej polisy OC z kierowcami preferującymi ryzyko. Może to bowiem skutkować częstymi podwyżkami składki OC na kolejne lata” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.