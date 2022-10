Przez Budapeszt przeszły wielotysięczne protesty nauczycieli

Węgierski Demokratyczny Związek Zawodowy Pedagogów (PDSZ) zorganizował w środę - czyli w Światowy Dzień Nauczyciela – ogólnokrajowe demonstracje, podczas których żądano podwyższenia płac nauczycieli i mniejszego obciążenia pracą. W Budapeszcie wielotysięczne zgromadzenia trwały od rana do późnej nocy.

Już w poniedziałek setki osób zgromadziły się przed Liceum im. im. Ferenca Koelcseya w Budapeszcie, aby zaprotestować przeciwko zwolnieniu kilku nauczycieli, którzy stracili swoje posady w wyniku udziału w akcjach obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Główne demonstracje w stolicy, w których udział zapowiedzieli nauczyciele z ponad 200 szkół z całego kraju, odbyły się w środę. Rano tego dnia tysiące uczniów, rodziców i nauczycieli utworzyło kilkukilometrowy żywy łańcuch na znak poparcia dla postulatów środowisk nauczycielskich.

I haven't seen such a huge protest in #Budapest in a long time. After forming a human chain in the morning, students and teachers are blocking Margaret Bridge to protest #Orban 's educational policy, low wages and sacking teachers who took part in civil disobedience. Photos: HVG pic.twitter.com/zjeO13JXGr

Po południu tłum ludzi całkowicie zablokował most Małgorzaty na Dunaju. Wskutek zgromadzenia się na moście tysięcy osób i spowolnienia transmisji danych sieci komórkowych niektóre media węgierskie miały problemy z relacjonowaniem protestów na żywo. Po godz. 18 ludzie zaczęli wypełniać plac Kossutha, przy którym znajduje się budynek węgierskiego parlamentu. Przemówienia i koncerty na placu trwały do późnej nocy.

„Tego, co dzieje się na placu Kossutha, nie można porównywać z ostatnimi demonstracjami opozycji. Tłumy, scena i atmosfera przypominają Sziget Festival” – napisał w relacji na żywo opozycyjny dziennik „Nepszava”, odnosząc się do jednego z największych festiwali muzycznych w Europie.

Happening now: thousands of protesting #students are blocking Margaret-bridge in central Budapest, demanding better pay, working conditions and appreciation for their teachers. The demo comes after several high school teachers were fired for going on strike. Pic: @euronewshu pic.twitter.com/ZyfT11ytHE