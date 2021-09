Przewoźnicy walczą o zwrot opłat za niemieckie autostrady

/ Reuters

Przewoźnicy walczą o zwrot opłat za jazdę po niemieckich autostradach. Po 1 października mają ruszyć pierwsze wypłaty. Niektóre polskie firmy dostaną nawet 150 tys. euro - podaje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Jak stwierdza gazeta, kwota zwrotu zależy m.in. od liczby przejechanych po niemieckich autostradach kilometrów czy masy samochodu ciężarowego. Według dziennika w rachubę wchodzą niemałe pieniądze, od 1 tys. do 150 tys. euro.

"Rz" przypomina, że prawo do zwrotu opłat powstało za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 października 2020 r. Gazeta zwraca uwagę, że wówczas Trybunał wydał wyrok, w którym stwierdził, że wliczanie do opłat za przejazd autostradą kosztów utrzymywania policji drogowej narusza prawo unijne. "Dało to wszystkim korzystającym z niemieckich dróg podstawę do dochodzenia roszczeń i do wystąpienia o zwrot części uiszczonych już opłat drogowych" - podkreśla dziennik.

Adriana Grau, adwokatka prowadząca kancelarię w Hamburgu, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” mówi, że na skutek wniosków, które złożyła w imieniu polskich przewoźników, "wkrótce pojawią się pierwsze wypłaty".

Pytana przez "Rz" o przykładowe kwoty do zwrotu, mecenas wylicza: dla samochodu ciężarowego o masie do 12 t (klasa emisji spalin EURO 6), który przejechał w Niemczech 100 tys. km, uiszczona opłata wynosiła 9300 euro, przewoźnik otrzyma 1500 euro zwrotu. Dla większych przedsiębiorców, których samochody ciężarowe o masie do 12 t (klasa emisji spalin EURO 6) przejechały w Niemczech łącznie 10 mln km, uiszczona opłata wynosiła 930 tys. euro, przewoźnik otrzyma 150 tys. euro zwrotu. Z kolei dla większych przedsiębiorców, których samochody o masie powyżej 18 ton od czterech osi (klasa emisji spalin EURO 6) w sumie przejechały 10 mln km i uiścili łącznie 1870 tys. euro, kwota zwrotu będzie wynosiła 50 tys. euro.

"Niemiecki urząd potwierdził, że będzie zwracał pieniądze przewoźnikom, którzy wnosili opłaty w nadmiernej wysokości w okresie od 28 października 2020 do 30 września 2021 r ." – mówi gazecie adwokat Grau. (PAP)

