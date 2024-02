Przewoźnicy rozważają wznowienie protestu na granicy z Ukrainą w Dorohusku

Protest przewoźników. "Rozładowanie kolejki może potrwać kilka dni" Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zadeklarował w środę, że zrobi wszystko, by protestujący polscy przewoźnicy poczuli do 1 marca, że ich postulaty są realizowane "maksymalnie, jak to możliwe". Rozładowanie kolejki tirów przed granicą z Ukrainą może potrwać kilka dni - dodał.