Przewoźnicy kolejowi apelują o objęcie ich ustawą ograniczającą ceny energii elektrycznej

fot. Agencja Wschód / / FORUM

Towarowi przewoźnicy kolejowi zrzeszeni w Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych (ZNPK) apelują o objęcie ich przepisami ustawy, która ogranicza ceny prądu - wynika z apelu zamieszczonego na stronie ZNPK.

Według szacunków ZNPK – około 85-95 proc. rynku towarowych przewozów nie będzie uprawniona do skorzystania z preferencyjnych taryf.

"Biorąc pod uwagę zapisy (...) ustawy (o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - PAP), które uzależniają możliwość skorzystania z preferencyjnych cen od rozmiaru kwalifikacji do kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa należy zauważyć, że istotna część rynku kolejowych przewozów towarowych (wg szacunków ZNPK – ok. 85-95 proc. rynku) nie będzie uprawniona do skorzystania z preferencyjnych taryf" - wskazano w apelu.

Według kolejarzy wzrost cen energii dla przewoźników może doprowadzić do wzrostu cen frachtu kolejowego kluczowych surowców w tym m.in. węgla, paliw, kruszyw dla budownictwa czy zboża, co spowoduje dalszą presję inflacyjną.

Według ZNPK obecna regulacja, która nie uwzględnia kolei, przyczyni się do dalszego odpływu ładunków z kolei na drogi.

"W najlepszym dla kolei scenariuszu – do zastępowania lokomotyw elektrycznych lokomotywami spalinowymi tam gdzie będzie to operacyjnie możliwe – a taka możliwość pojawi się przede wszystkim poprzez przywracania do eksploatacji najstarszych typów lokomotyw charakteryzujących się najwyższymi emisjami" - podkreślono w apelu.

Członkami ZNPK są m.in: CTL Logistics, Lotos Kolej, Rail Polska, Pol-Miedź Trans.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i małych i średnich firm. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw ta cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh.

autor: Łukasz Pawłowski