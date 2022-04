Przewodniczący Michel w Kijowie: UE zrobi wszystko, żeby Ukraina wygrała wojnę

UE zrobi wszystko, co możliwe, aby Ukraina wygrała wojnę z Rosją - powiedział przebywający w środę w Kijowie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Nie jesteście sami, jesteśmy z wami i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby was wesprzeć i zapewnić, że Ukraina wygra wojnę" – zapewnił Michel.

Przewodniczący Rady Europejskiej przypomniał również, że UE przekazała dotychczas Ukrainie wsparcie wojskowe wartości 1,5 mld euro.

Meeting with President Zelenskyy in Kyiv.



Full Trust, confidence and admiration for president @ZelenskyyUa



The fight of #Ukraine will be victorious.



You are not alone.



We stand side by side with you. pic.twitter.com/nek3hi6rSG