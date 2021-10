Przewodniczący KNF: Składki OC i AC wzrosną wcześniej czy później

/ Kancelaria Premiera

Komisja Nadzoru Finansowego identyfikuje wzrost kosztów likwidacji szkód w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, więc wcześniej czy później powstanie konieczność podwyższenia składek w tym obszarze ubezpieczeń - powiedział w trakcie Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

"Wracając do kwestii 'samochodowych'. Tutaj odnotowujemy konieczność przyjrzenia się kwestii ustawy o funduszu ubezpieczeń komunikacyjnych. (...) Jeżeli identyfikujemy pewien wzrost kosztów napraw, a co za tym idzie wzrost kosztów likwidacji szkód, to spodziewamy się i zwracamy na to uwagę i będziemy się temu ściśle przyglądać, że może to pociągać za sobą konieczność dostosowania po stronie składek, a mówiąc wprost konieczność ich podwyższenia. Mamy doświadczenia z historii z tzw. wojną cenową, gdzie składki były kalkulowane na poziomie, który nie zapewniał pokrycia ryzyka" - powiedział Jastrzębski

"Przypominam, że to jest w samym sercu mandatu nadzoru finansowego, żeby pilnować gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. Będziemy na to patrzeć i zwracamy na to uwagę w kontekście potencjalnego wyzwania, przed którym branża ubezpieczeniowa będzie, że wcześniej czy później zapewne powstanie konieczność podwyższenia składek ubezpieczeń komunikacyjnych" - dodał.

