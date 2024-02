Przetasowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kolejne odwołania z rady nadzorczej

Afera billboardowa w Lasach Państwowych. Nowy szef zapowiada zawiadomienie do prokuratury Lasy Państwowe przygotowują zawiadomienia do prokuratury w stosunku do pięciu swoich pracowników - poinformował w piątek dyrektor generalny LP Witold Koss. Sprawa dotyczy zamówienia 2 tys. billboardów, złożonego przez Lasy Państwowe.