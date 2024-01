Przetasowania w polskiej armii. Odwołano dotychczasowego szefa CWRC

Gen. bryg. Mirosław Bryś został odwołany ze stanowiska szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Rzeczniczka CWCR ppłk Justyna Balik poinformowała PAP, że obowiązki szefa CWRC objął tymczasowo zastępca gen. Brysia płk Sławomir Karwowski.

Informację przekazała PAP rzeczniczka CWCR ppłk Justyna Balik. "Decyzją wicepremiera i szefa MON z dniem 17 stycznia br. gen. bryg. Mirosław Bryś został przeniesiony do dyspozycji i skierowany do wykonywania zadań służbowych do Inspektoratu Sił Zbrojnych" – powiedziała ppłk Balik.

Pytana o to, kto zajmie miejsce gen. Brysia, odparła, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. "Obecnie obowiązki szefa CWRC objął tymczasowo zastępca gen. Brysia płk Sławomir Karwowski" – poinformowała.

Pierwszy o odwołaniu gen. Brysia informował we wtorek wieczorem były szef MON Mariusz Błaszczak.

"Czystki kadrowe w MON. Odwołano dziś gen. Mirosława Brysia, oficera niezwykle zaangażowanego w proces rekrutacji do Wojska Polskiego. To apolityczny profesjonalista, któremu zawdzięczamy to, że ludzie garną się do armii, a Siły Zbrojne RP liczą ponad 190 tys. żołnierzy. Padł ofiarą nagonki Onetu i bezmyślnej decyzji kierownictwa resortu, która będzie skutkowała paraliżem procesu powoływania do wojska" – napisał Błaszczak na platformie X.

