Przestrzeń powietrzna Ukrainy pozostaje otwarta

Po ogłoszeniu przez holenderskie linie lotnicze KLM, że zawieszają loty na Ukrainę, do ambasady Holandii w Kijowie zgłosiło się 135 obywateli tego kraju, którzy chcą wrócić do kraju.

W związku z napiętą sytuacją na Ukrainie holenderskie linie odwołały w sobotę wieczorny lot z Kijowa do Amsterdamu. „Samoloty KLM nie będą latać w przestrzeni powietrznej Ukrainy aż do odwołania” – głosi oświadczenie przewoźnika. „Decyzja jest zgodna z rekomendacjami ministerstwa spraw zagranicznych” – czytamy dalej w komunikacie. W sobotę szef dyplomacji Wopke Hoekstra wezwał Holendrów przebywających na Ukrainie do opuszczenia tego kraju.

Holenderskie MSZ zmieniło też rekomendację dotyczącą podróżowania na Ukrainę i oznaczyło ten kraj na czerwono, co oznacza, że władze odradzają wyjazdy do tego państwa ze względów bezpieczeństwa. Z informacji niderlandzkich mediów wynika, że do ambasady Holandii w Kijowie zgłosiło się 135 obywateli tego kraju, którzy planowali lot z Kijowa do Amsterdamu jednym z najbliższych połączeń KLM.

MSZ poinformowało w sobotę, że nie planuje obecnie żadnych lotów ewakuacyjnych z Ukrainy.