Przestój w usługach remontowo-budowlanych. Więcej małych projektów i zwracania uwagi na bezpieczeństwo

Po dwóch latach zawirowań na rynku usług remontowo-budowlanych widać w tej chwili przejściowy zastój, do którego przyczynia się spowolnienie w deweloperce. Dlatego przybywa mniejszych zleceń remontowych kosztem dużych projektów wykończeniowych.

Klienci zwracają przy tym coraz większą uwagę na ceny, które w ostatnich latach mocno poszły w górę oraz na bezpieczeństwo realizowanych usług. - Zleceniodawcy starają się zabezpieczyć na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Widzimy też, że sami wykonawcy chcą zabezpieczyć swój biznes na taką ewentualność - mówi Piotr Hurnik z Fixly.pl. Stąd właśnie wprowadzenie do oferty popularnej platformy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla zainteresowanych wykonawców.



- Spowolnienie w inwestycjach deweloperskich naturalnie ma wpływ na rynek usług remontowo-budowlanych. Klienci częściej niż jeszcze dwa lata temu poszukują dziś wykonawców do mniejszych usług. Planując remonty, skupiają się raczej na niewielkich zadaniach, jak np. instalacje, jakieś naprawy czy montaże, remonty pojedynczych pomieszczeń. Widzimy też, że wykonawcy dostosowali się do tej sytuacji i częściej podejmują się w tej chwili mniejszych prac wykończeniowych, żeby zapewnić sobie ciągłość działalności. Obserwujemy już pewne odbicie na rynku dużych prac remontowo-budowlanych, natomiast do szczytów sprzed dwóch lat jest nam jeszcze daleko - mówi agencji Newseria Biznes Piotr Hurnik, business growth manager Fixly.pl w Grupie OLX.

Wzrost cen

W ciągu ostatnich dwóch lat znacząco wzrosły też ceny usług remontowo-budowlanych, m.in. wskutek rosnących kosztów energii, materiałów i kosztów pracy. Według danych PSB w maju br. ceny samych materiałów budowlanych wzrosły o 5 proc. r/r, natomiast w pierwszych pięciu miesiącach tego roku zwiększyły się o 10 proc. r/r. Z kolei aktualizowany na bieżąco „Barometr cen w budownictwie”, publikowany przez serwis Wielkiebudowanie.pl, pokazuje, że w czerwcu br. najbardziej podrożały usługi, na które popyt był największy, czyli usługi wykończeniowe (o 3,3 proc. m/m), dekarskie (ok. 4 proc. m/m), murarskie (ok. 3,9 proc. m/m), elektryczne (o 4 proc. m/m) czy stolarka budowlana (o 3,5 proc. m/m). Serwis wskazuje, że firmy w większości tłumaczyły czerwcową falę podwyżek cen usług wzrostem kosztów pracy i przygotowaniem do lipcowej podwyżki płacy minimalnej. Roczny wzrost kosztów budowy to ponad 12 proc. Podobnie wskazują dane GUS - w maju 2023 roku ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o blisko 11 proc.

- Przy wyborze fachowców zleceniodawcy kierują się dziś przede wszystkim rzetelnością, jakością oferowanych usług i doświadczeniem w realizacji podobnych projektów. Najlepiej, żeby te kwestie były potwierdzone zdjęciami zrealizowanych wcześniej usług albo opiniami innych klientów - mówi ekspert Fixly.pl. - Co ciekawe, zleceniodawcy coraz częściej zwracają też uwagę na bezpieczeństwo. Oczekują, aby wykonawca posiadał stosowne ubezpieczenie swojej działalności, i pytają o to, zanim podejmą współpracę.

Bezpieczeństwo liczy się coraz bardziej

Jak wskazuje, ten nacisk na bezpieczeństwo widoczny jest zwłaszcza w przypadku usług umawianych przez internet.

- Zleceniodawcy starają się zabezpieczyć na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Na Fixly jednym z takich rozwiązań są działające od lat oceny, dzięki którym zleceniodawcy mogą weryfikować rzetelnych fachowców i jakość oferowanych przez nich usług. Teraz wprowadzamy ubezpieczenia, które dodatkowo zabezpieczają zleceniodawcę np. na wypadek ewentualnych szkód, które mogą się pojawić w toku realizacji usługi - mówi Piotr Hurnik. - Zauważyliśmy też, że sami wykonawcy również interesują się tematyką ubezpieczeń, chcą zabezpieczyć swój biznes lub działalność na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. A utrudniony dostęp do tego typu ofert na rynku wcale im w tym nie pomaga.

Na Fixly.pl - popularnej platformie łączącej osoby zlecające usługi z wykonawcami z różnych branż - zarejestrowanych jest ok. 160 tys. wykonawców świadczących usługi m.in. w takich kategoriach jak remont, montaż i naprawa czy transport, ale także ogród, sprzątanie, szkolenia czy usługi dla biznesu. Indywidualni użytkownicy mogą zlecić na platformie wykonanie usługi, skorzystać z oferty wybranego przez siebie fachowca, a na koniec wystawić ocenę za jakość jego pracy. Pomaga to kolejnym klientom w wyborze wykonawców godnych zaufania.

Teraz, dostrzegając rynkową potrzebę, Fixly wprowadza dla nich również ofertę ubezpieczeń OC, co może być dla użytkowników kolejnym kryterium wyboru wykonawcy. Oferta jest efektem współpracy platformy z Kioskiem Polis oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wiener, należącym do międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group.

Polisy ubezpieczeniowe dla wykonawców coraz atrakcyjniejsze

- Wykonawcy, którzy wykupią polisę ubezpieczeniową za pośrednictwem Fixly, mogą liczyć na szeroki zakres ochrony, dostosowany do ich specyficznych potrzeb. Warianty polisy są dostosowane nawet do szczegółowych usług realizowanych przez wykonawców, żeby jak najlepiej zabezpieczać potencjalne szkody, które mogą się pojawić w ich trakcie - mówi dyrektor Fixly.pl.

Jak podkreśla, taka polisa zabezpiecza całą działalność usługową wykonawcy. To znaczy, że zadziała również w przypadku prac, które nie zostały zlecone za pośrednictwem tej platformy.

- Dodatkowo ubezpieczeni wykonawcy mogą liczyć na atrakcyjne ceny polis i specjalne oznaczenie swojego profilu odznaką Ubezpieczony Wykonawca. To wyróżnia oferty wykonawcy w serwisie i pomaga pozyskiwać więcej zleceń - mówi Piotr Hurnik. - Dużym ułatwieniem jest też specjalny kalkulator pozwalający wyliczyć wysokość składki i całkowicie online’owy proces zakupu. W tradycyjnym modelu wymaga on m.in. bezpośredniego kontaktu z agencją i indywidualnej oceny ryzyka, a tutaj wykonawca może cały proces kalkulacji, dostosowania i zakupu ubezpieczenia zrealizować z poziomu platformy.

Przy zakupie polisy za pośrednictwem Fixly wykonawca wybiera zakres świadczonych przez siebie usług, następnie określa sumę ubezpieczenia i jego zakres oraz podaje kilka podstawowych informacji na temat swojej działalności.

- Z badań przeprowadzonych przez nas przed wdrożeniem tej oferty wynika, że wykonawcy aktywnie interesują się tematyką ubezpieczeń swojej działalności, chcą zabezpieczyć swój biznes na wypadek nieprzewidzianych kosztów. Ponad połowa z nich wskazała, że byłaby zainteresowana zakupem takiej polisy za pośrednictwem Fixly. W tej chwili widzimy już duże zainteresowanie ofertą, każdego dnia przybywa nam ubezpieczonych wykonawców - mówi business growth manager Fixly.pl w Grupie OLX.