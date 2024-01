Przestępczość w Rosji kwitnie. Kraj zanotował najwięcej ciężkich przestępstw od 12 lat

W 2023 roku w Rosji popełniono najwięcej ciężkich i szczególnie ciężkich przestępstw od 12 lat; wszczęto ponad 579 tys. postępowań karnych dotyczących takich spraw - powiadomił niezależny rosyjski portal Moscow Times, powołując się na dane MSW.

fot. Ivan Shilov / / Unsplash

Jak podkreślił opozycyjny serwis, przestępstwa ciężkie to czyny zabronione zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast do szczególnie ciężkich zalicza się m.in. zabójstwa, gwałty, handel ludźmi, szpiegostwo i zdradę państwa.

Najwięcej takich przypadków odnotowano w Moskwie i obwodzie moskiewskim, ale jest symptomatyczne, że trzecie miejsce w tym zestawieniu zajął Kraj Krasnodarski, graniczący z Ukrainą. Rekordowy dużo przestępstw zostało też popełnionych w innym regionie nieopodal Ukrainy, obwodzie biełgorodzkim - zauważył Moscow Times.

W ciągu ostatnich miesięcy z całej Rosji napływają doniesienia o zbrodniach, w tym morderstwach, których dopuszczają się żołnierze powracający z wojny na Ukrainie. Szczególnie brutalne przestępstwa popełniają byli najemnicy Grupy Wagnera - w tym więźniowie zakładów karnych ułaskawieni po kilku miesiącach walk na froncie.

W grudniu 2023 roku media niezależne informowały, że w ubiegłym roku wszczęto w Rosji prawie 200 postępowań karnych wobec takich osób.

