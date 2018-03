Przerwy weekendowe w wielu bankach. Na liście także największe z nich.

Ten weekend może zapamiętać spore grono klientów. Aż trzynaście banków zajmie się w tym czasie swoimi systemami informatycznymi, co zwiastuje mniejsze lub większe trudności w dostępie do ich usług. Wyłączona bankowość internetowa i mobilna, brak dostępu do serwisu telefonicznego, a także ograniczenia w korzystaniu z systemów maklerskich to część z nich.

W najbliższych dniach pod górkę będą mieli klienci następujących marek bankowych: Bank Pekao, BOŚ Bank, eurobank, Getin Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, Lion’s Bank, Noble Bank, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank, T-Mobile Usługi Bankowe oraz Toyota Bank.

Bank Pekao

Jedną z instytucji, która zaplanowała przerwę na ten weekend, jest Bank Pekao. Zapowiedziane prace obejmą jednak tylko część klientów. Korzystający z notowań giełdowych będą musieli się bez nich obyć w sobotę (17 marca) w godz. między 6.30 a 17.00.

BOŚ Bank

BOŚ Bank jest kolejnym bankiem, który w ten weekend będzie pracował nad swoimi systemami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał na swojej stronie internetowej, że w piątek (16 marca) o godz. 22.00 zostanie wyłączony dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Pełne działanie systemu zostanie wznowione w sobotę (17 marca), o godz. 16.00. W czasie prac serwisowych klienci nie będą mieli możliwości logowania się do PUE oraz zakładania nowego profilu za pośrednictwem serwisu transakcyjnego BOŚ Banku.

eurobank

Informację o pracach modernizacyjnych udostępnił na swojej stronie internetowej również eurobank. W tym przypadku brak dostępu do systemów transakcyjnych oraz aplikacji mobilnej dotknie wszystkich klientów. Wspomniane prace będą miały miejsce dopiero pod koniec weekendu i nie potrwają zbyt długo. Ich rozpoczęcie zostało wyznaczone na poniedziałek (19 marca) na godz. 2.00. Utrudnienia powinny ustąpić o godz. 4.00.

Getin Bank i Noble Bank

O możliwych problemach uprzedzają również Getin Bank oraz Noble Bank. Dzisiejszej nocy, w piątek (16 marca) od godz. 23.30 do godz. 5.30 dnia kolejnego (17 marca) bank przeprowadzi prace konserwacyjne, które mogą mieć wpływ na niektóre operacje w bankowości internetowej. Ograniczeń w dostępie mogą spodziewać się klienci, którzy w tym czasie będą chcieli sprawdzić wiadomości w zakładce kontakt, samodzielnie odblokować dostęp do bankowości internetowej czy zaakceptować umowę w systemie.

Idea Bank oraz Lion’s Bank

Korzystający z usług Idea Banku oraz Lion’s Banku już dziś, w piątek (16 marca) odczują problemy ze zdalnym dostępem do swoich produktów. Prace informatyczne rozpoczną się o 22.00, a zakończą w sobotni poranek (17 marca) o godz. 9.00. W tym czasie nie będzie działać bankowość elektroniczna.

ING Bank Śląski

Podobnie jak Bank Pekao, w ten weekend ING Bank Śląski skupia się na systemach maklerskich. Nie będą one dostępne przez prawie całą sobotę (17 marca), w godz. od 4.00 do 22.00.

PKO Bank Polski i Inteligo

Przerwa szykuje się również w PKO Banku Polskim oraz jego internetowej marce Inteligo. Wraz z wybiciem północy, w nocy z soboty (17 marca) na niedzielę (18 marca) do godz. 13.00 klienci stracą możliwość korzystania z serwisów telefonicznych i internetowych iPKO, iPKO biznes oraz Inteligo, a także z płatności dokonywanych w internecie - „Płacę z iPKO” i „Płacę z Inteligo”.

Natomiast klienci, którzy używają aplikacji IKO do płatności w sklepach stacjonarnych oraz wypłat z bankomatów, mogą być spokojni - przerwa nie wpłynie na dostęp do tych usług.

Raiffeisen Polbank

W niedzielę (18 marca) w godz. od 2.00 do godz. 6.00 powinni mieć się na baczności zwolennicy nocnych zakupów internetowych, którzy korzystają z kart płatniczych Raiffeisen Polbanku. Bank informuje, że w podanym czasie planuje przeprowadzić prace związane z usługą 3D–Secure. W związku z tym w ciągu wskazanych czterech godzin mogą pojawić się problemy z realizacją płatności, które są objęte autoryzacją hasłem 3D-Secure.

T-Mobile Usługi Bankowe

Dość nietypową przerwę zapowiada T-Mobile Usługi Bankowe. W piątek (16 marca) o godz. 23.00 rozpoczną się prace serwisowe obejmujące infolinię banku. Do godz. 2.00 dnia kolejnego (17 marca) nie będzie można korzystać ze standardowego numeru służącego do kontaktu. Na ten czas bank przygotował zastępczy numer.

Toyota Bank

Listę banków, które zaplanowały na ten weekend prace, zasila także Toyota Bank. Ograniczenia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego oraz szybkich płatności mogą pojawić się w niedzielę (18 marca) w godzinach porannych – od godz. 7.00 do godz. 8.00.

