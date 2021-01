Zrób przelew wcześniej. Banki zapowiedziały przerwy techniczne

fot. lucadp / Shutterstock

Niedostępne wypłaty pieniędzy z bankomatów, problemy z logowaniem do aplikacji mobilnej, wykonaniem przelewów oraz płatnościami Blik – duże banki zapowiedziały weekendowe przerwy techniczne.

Pierwsze przerwy techniczne rozpoczną się dopiero w sobotni poranek (w Banku Polskiej Spółdzielczości). Klienci banków w ciągu nadchodzących dni muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak co tydzień sprawdzamy na Bankier.pl przerwy techniczne zapowiedziane na banki.

ING Bank Śląski – przerwa techniczna

Prace serwisowe w najbliższy weekend przeprowadzi ING Bank Śląski. W nocy z soboty na niedzielę (23 na 24 stycznia) pomiędzy północą a godziną 3:00 klienci muszą liczyć się z utrudnieniami podczas płatnościach kartą w sklepach. Dodatkowo niedostępne będą płatności kartą w internecie, które wymagają potwierdzenia w aplikacji Moje ING lub jednorazowym kodem SMS).

W trakcie prac serwisowych klienci ING nie wypłacą kartą gotówki w bankomatach i nie wpłacą pieniędzy we wpłatomacie. Utrudnienia napotkają właściciele rachunków indywidualnych oraz firmowych:

brak możliwości aktywowania, blokowania tymczasowego, ubezpieczania oraz zamawiania kart,

niedostępna zmiana limitów transakcyjnych oraz kodów PIN,

brak możliwości wykonania operacji na rachunku karty kredytowej,

zablokowana opcja aktywowania płatności kartą w telefonie oraz dodania karty do portfeli zewnętrznych.

Podczas przerwy technicznej w ING klienci nie będą mogli wziąć pożyczki za pomocą bankowości elektronicznej ani otworzyć nowego konta osobistego, firmowego oraz konta oszczędnościowego.

Bank Millennium – prace serwisowe

Niedostępna aplikacja mobilna oraz brak możliwości wykonywania przelewów - to część utrudnień, które w niedzielę (24 stycznia) czekają na klientów Banku Millennium. Pomiędzy godziną 1:00 a 4:00 klienci banku nie skorzystają z systemu bankowości internetowej, aplikacji mobilnej, infolinii oraz mobilnych płatności zbliżeniowych.

Oprócz tego, podczas przerwy technicznej w Banku Millennium niedostępne będą płatności Blik oraz wykonywanie przelewów przez zdalne kanały bankowości.

Przerwa techniczna w Banku Polskiej Spółdzielczości

Kolejną instytucją, która zapowiedziała planowane prace serwisowe w nadchodzących dniach jest Bank Polskiej Spółdzielczości. W sobotę (23 stycznia) pomiędzy godziną 8:00 a 12:00 w systemie bankowości elektronicznej niedostępna będzie realizacja zleceń oraz nie będą prezentowane aktualne salda na rachunkach bankowych.

Nest Bank – prace serwisowe

Brak dostępu do bankowości elektronicznej w Nest Banku. Podczas weekendu klienci banku muszą przygotować się na krótką przerwę w działaniu systemu internetowego i dostępie do jego usług. Prace modernizacyjne w Nest Banku rozpoczną się o godzinie 6:00 i potrwają do 7:00 w niedzielny poranek (24 stycznia).

DF