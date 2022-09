Banki poza zasięgiem? Sprawdź, kto nie zapłaci Blikiem w weekend

fot. Tero Vesalainen / / Shutterstock

Brak dostępu do systemów maklerskich, niedostępne wpłaty w bankomatach oraz przerwa w działaniu usług Blik – pod znakiem takich problemów minie weekend dla klientów części banków. Jak co piątek sprawdzamy na łamach Bankier.pl, które banki zapowiedziały przerwy techniczne.

Na nadchodzący weekend pięć banków zapowiedziało przerwy serwisowe. Są to: Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Alior Bank, mBank oraz Bank Pocztowy.

Santander Bank Polska z przerwą techniczną

Klienci Santander Banku muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z niektórych usług w trakcie najbliższego weekendu. SBP zapowiedział przerwę techniczną, która rozpocznie się w piątek (9 września) o godzinie 23:00 i potrwa do godziny 6:00 w piątek (10 września). W tym czasie niedostępna będzie bankowość internetowa, aplikacja mobilna, przelewy natychmiastowe, kantor, płatności w sklepach internetowych oraz usługi Blik.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

Kolejnym bankiem, który zaplanował przerwy techniczne na najbliższe dni, jest ING Bank Śląski. W nocy z niedzieli na poniedziałek (11 na 12 września) pomiędzy godziną 0:00 a 1:00 klienci muszą liczyć się z problemami w trakcie realizacji wpłat w urządzeniach sieci ING/Planet Cash.

Dodatkowo w trakcie weekendu - w sobotę (10 września) od godziny 8:00 do 10:00 - niedostępny będzie moduł Makler w systemie bankowości internetowej, podaje ING Bank Śląski w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Bank Pocztowy z przerwą techniczną

Prace administracyjne na niedzielę (11 września) zaplanował również Bank Pocztowy. Przez cztery godziny, pomiędzy 03:00 a 07:00, klienci muszą liczyć się z występowaniem przerwy w możliwości dokonywania transakcji kartą płatniczą w sklepach Internetowych, które wykorzystują usługę autoryzacji 3D Secure.

Brak dostępu do jednej usługi w Alior Banku

Nieco krótszą przerwę techniczną zapowiedział także Alior Bank. Podczas najbliższego weekendu, w sobotę (10 września) od godziny 9:00 do godziny 11:00, system maklerski będzie niedostępny. Bank na ten okres zaplanował prace serwisowe.

Prace serwisowe w mBanku

Do grona instytucji, które zapowiedziały prace serwisowe w najbliższym czasie, należy także mBank. W tym przypadku przerwa techniczna będzie mieć miejsce już po weekendzie - na początku następnego tygodnia. We wtorek (13 września) od godziny 22:00 do godziny 23:00 niedostępna będzie aplikacja mobilna eMakler i notowania online.

DF