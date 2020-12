Utrudnienia w dużych bankach w trakcie weekendu

fot. lucadp / Shutterstock

Problemy z logowaniem i korzystanie z rachunku bankowego podczas najbliższego weekendu dotkną klientów Santander Banku Polska, Banku Pekao, mBanku, Alior Banku, BOŚ Banku oraz ING Banku Śląskim. Banki zapowiedziały przerwy techniczne podczas których niedostępne będą m.in. płatności Blik oraz wypłaty pieniędzy z bankomatów.

Już w piątek wieczorem rozpoczną się pierwsze prace techniczne. Kilka dużych banków zapowiedziało przerwy w dostępie do części usług.

Przerwa techniczna w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zapowiedział prace serwisowe w najbliższy weekend. 12 grudnia (sobota) klienci banku od północy do godziny 6:00 nie zalogują się do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Dodatkowo Santander Bank Polska zapowiedział przerwę w działaniu bankomatów i wpłatomatów, która również rozpocznie się w sobotę (12 grudnia) o północy. Potrwa krócej - do godziny 5:00. W tym czasie klienci nie wypłacą gotówki z bankomatów oraz nie wpłacą środków na rachunek za pomocą wpłatomatów.

Prace serwisowe w Alior Banku

W najbliższy weekend przerwę techniczną zapowiedział także Alior Bank. Prace serwisowe rozpoczną się o godzinie 23:00 w sobotę o godzinie 23:00 i potrwają do godziny 5:00 w niedzielę (13 grudnia). Podczas przerwy technicznej klienci Alior Banku nie zalogują się do systemów bankowości internetowej oraz mobilnej. "Czas niedostępności może ulec wydłużeniu, o czym będziemy informować" - informuje Alior Bank.

Utrudnienia w Banku Pekao

Kolejną instytucją, która zapowiedziała przerwę techniczną na 12 grudnia jest Bank Pekao. Prace modernizacyjne dotyczą serwisu Pekao24Makler. Pomiędzy godziną 6:00 a 20:00 klienci Banku Pekao muszą liczyć się z utrudnieniami podczas składania dyspozycji i zleceń w systemie usług maklerskich.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski zapowiedział prace serwisowe podczas nadchodzącego weekendu. Od północy do godziny 5:30 w niedzielę (13 grudnia) niedostępne będą płatności kartą w internecie z 3DSecure (płatności kartami w internecie, które są dodatkowo potwierdzane jednorazowym kodem SMS), zamawianie kart płatniczych, przypisywanie kart do telefonu w aplikacji mobilnej, wykonywanie operacji na rachunku karty kredytowej, aktywowanie kart, zmienianie limitów transakcyjnych oraz nadawanie kodów PIN.

Dodatkowo podczas przerwy technicznej w ING Banku Śląskim klienci mogą mieć ograniczony dostęp do składania wniosków o nowe produkty oraz funkcji kartowych i procesów eCustody w ING Business.

Prace serwisowe w mBanku

Klienci mBanku korzystający z usług eMakler muszą liczyć się z utrudnieniami podczas weekendu. W sobotę (12 grudnia) od godziny 7:30 do 20:00 niedostępny będzie serwis usług maklerskich w mBanku.

Utrudnienia w Nest Banku

Nest Bank zapowiedział przerwę techniczną, która rozpocznie się w sobotę (12 grudnia) o godzinie 22:30 i potrwa do niedzieli (13 grudnia) do godziny 3:00. W tym czasie niedostępna będzie usługa Blik, operacje na saszetkach, zarządzanie oszczędnościowymi, zasilenie rachunku, do którego wydana została karta debetowa lub kredytowa, płatności za zakupy internetowe, realizacja przelewów natychmiastowych oraz doładowania telefonów komórkowych.



Podczas przerwy technicznej bankowość internetowa i aplikacja mobilna będzie działać w trybie przyjmowania zleceń (zostaną zrealizowane po zakończeniu prac serwisowych).

Dodatkowo w nocy z poniedziałku na wtorek (14 na 15 grudnia) pomiędzy godziną 0:30 a 6:00 klienci Nest Banku nie zalogują się do systemów bankowości internetowej oraz PSD2 API.

Przerwa techniczna w Banku Ochrony Środowiska

W najbliższy weekend przerwę techniczną zapowiedział również Bank Ochrony Środowiska, która rozpocznie się w piątek (11 grudnia) o godzinie 22:00 i potrwa do godziny 10:00 w sobotę (12 grudnia). Podczas prac serwisowych w banku niedostępna będzie bankowość internetowa, mobilna oraz telefoniczna.