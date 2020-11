Przygotuj gotówkę i zrób przelew wcześniej - przerwy techniczne w większości banków

fot. lucadp / Shutterstock

Sporo przerw technicznych w najbliższy weekend w bankach. Lepiej przygotować się na utrudnienia i wcześniej zrobić przelewy i wypłacić gotówkę. Podczas prac serwisowych niedostępne będą m.in. systemy bankowości elektronicznej, wykonywanie płatności Blik oraz przelewy natychmiastowe.

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) poinformowała o przerwie technicznej w dostępności do systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir w nocy z piątku na sobotę. Z uwagi na specyfikę działania poszczególnych systemów bankowych, o konkretnych godzinach niedostępności Express Elixir każdy bank indywidualnie poinformuje swoich klientów.

Cześć banków dodatkowo przeprowadzi prace serwisowe w swoich serwisach, klienci podczas tego weekendu muszą uzbroić się w cierpliwość i sprawdzić, w jakich godzinach mogą spodziewać się utrudnień.

Prace serwisowe w PKO BP i Inteligo

W trakcie najbliższego weekendu klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo muszą liczyć się z utrudnieniami podczas korzystania z usług bankowości internetowej oraz mobilnej. Instytucje zaplanowały prace modernizacyjne na niedzielę (22 listopada):

od 0:00 do 12:00 – niedostępne serwis internetowy, telefoniczny, iPKO biznes oraz usługa "Płacę i iPKO",

– niedostępne serwis internetowy, telefoniczny, iPKO biznes oraz usługa "Płacę i iPKO", od 0:00 do 6:00 – niedostępna aplikacji mobilna IKO (brak możliwości płatności zbliżeniowej),

– niedostępna aplikacji mobilna IKO (brak możliwości płatności zbliżeniowej), od 6:00 do 12:00 – wypłaty w bankomatach, płatności w sklepach online i stacjonarnych tylko przy użyciu Blika.

W związku z zapowiedzianą przez Krajową Izbę Rozliczeniową przerwą techniczną w dostępności do systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir klienci PKO BP i Inteligo w sobotę (21 listopada) i niedzielę (22 listopada) pomiędzy północą a godziną 7:30 nie zrobią przelewów natychmiastowych oraz międzybankowych przelewów na telefon Blik.

Przerwa techniczna w Santander Bank Polska

Kolejną instytucją, która zapowiedziała prace modernizacyjne na najbliższy weekend jest Santander Bank Polska. Przerwa techniczna potrwa w nocy z piątku na sobotę (z 20 na 21 listopada) pomiędzy godziną 23:00 a 7:00 następnego dnia rano. W tym czasie klienci nie skorzystają z usług bankowości internetowej oraz mobilnej. Wcześniej, o godzinie 22:00 w piątek, wyłączone zostaną przelewy natychmiastowe, Kantor, Przelewy24 oraz płatności Blik.

Nie działa Alior Bank?

Alior Bank również zapowiedział prace serwisowe w najbliższy weekend. Klienci w sobotę (21 listopada) pomiędzy północą a godziną 3:00 nie zalogują się do systemów bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. "Informujemy, że czas niedostępności może ulec wydłużeniu, o czym będziemy informować na bieżąco" - czytamy w komunikacie Aliora.

Prace techniczne w mBanku

mBank w najbliższy weekend będzie przeprowadzać prace techniczne. W niedzielę (22 listopada) od godziny 2:00 do 8:50 klienci nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. Natomiast od godziny 2:00 do 10:45 niedostępne będą płatności za zakupy w internecie oraz serwis bankowości internetowej i mobilnej. Dodatkowo od godziny 01:30 do 11:30 w niedzielę niemożliwe będzie składanie wniosków w mBanku.

W najbliższy weekend będzie również przerwa w mBanku związana z pracami technicznymi prowadzonymi w KIR. W sobotę (21 listopada) oraz niedzielę (22 listopada) pomiędzy północą a 7:30 niedostępne będą przelewy ekspresowe oraz przelewy na numer telefonu Blik.

Przerwa techniczna w eMakler Inwestujesz na giełdzie korzystając z Domu Maklerskiego w mBanku? W najbliższy weekend nie zalogujesz się do usługi eMakler.

Prace serwisowe w Banku Millennium

W Banku Millennium przerwa techniczna zaplanowana jest na sobotę (21 listopada). Pomiędzy północą a godziną 2:40 niedostępny będzie system bankowości internetowej, aplikacja mobilna, płatności Blik, płatności kartami w internecie (debetowe, kredytowe i korporacyjne) oraz infolinia.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

Klienci ING Banku Śląskiego w najbliższy weekend muszą liczyć się z utrudnieniami. Problemy wystąpią w nocy z soboty na niedzielę (21 na 22 listopada) od północy do godziny 05:30 podczas korzystania z bankomatów i wpłatomatów, płatności Blik, systemu rozliczeń płatności natychmiastowych, internetowych za pomocą "Płać z ING", płatności kartami w internecie oraz systemu bankowości internetowej i aplikacji mobilnej zarówno dla klientów indywidualnych prowadzących rachunek w banku, jak i przedsiębiorców.

W tym czasie niedostępne będzie również aktywowanie kart i nadawanie kodów PIN, zamawianie i przypisanie karty Mastercard w telefonie, dodawanie karty VISA zbliżeniowej do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay, wykonanie przelewu z rachunku karty kredytowej oraz mogą wystąpić problemy przy płatnościach kartą na terminalu płatniczym.

Podczas prac technicznych ograniczone będzie wykonywanie przelewów:

sobota i niedziela (20 i 21 listopada) od 0:00 do 7:30 niedostępne będą przelewy natychmiastowe Express Elixir i przelewy Blik na telefon,

niedostępne będą przelewy natychmiastowe Express Elixir i przelewy Blik na telefon, sobota (20 listopada) od 14:00 brak możliwości wykonania operacji księgowych w trybie online.

Dodatkowo w nocy z 22 na 23 listopada (niedzieli na poniedziałek) w godzinach od 22:30 do 4:30 klienci ING mogą mieć problem podczas realizacji transakcji wpłat i wypłat pieniędzy w bankomatach sieci Planet Cash/ING.

Prace techniczne w Banku Ochrony Środowiska

Utrudnienia w codziennym bankowaniu w BOŚ Banku. Przerwa techniczna potrwa od soboty (21 listopada) od godziny 3:00 do niedzieli (22 listopada) do godziny 3:00. W tym czasie klienci Banku Ochrony Środowiska nie skorzystają z usług bankowości internetowej, aplikacji mobilnej oraz usługi TeleBOŚ.

Prace serwisowe w Banku Polskiej Spółdzielczości

W najbliższy weekend przerwę techniczną zapowiedział Bank Polskiej Spółdzielczości. Od północy w sobotę (21 listopada) do godziny 23:30 w niedzielę (22 listopada) z powodu prac serwisowych część usług będzie niedostępna. Klienci nie zrealizują zleceń oraz nie sprawdzą aktualna wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach.

Utrudnienia w Getin Banku

Getin Bank zapowiedział przerwy techniczne podczas najbliższego weekend. W nocy z piątku na sobotę (20 na 21 listopada) od godziny 23:20 do 8:30 oraz z soboty na niedzielę (21 na 22 listopada) od godziny 18:00 do 12:00 niedostępny będzie system bankowości internetowej oraz aplikacja mobilna.

Przerwa techniczna w Idea Banku

Klienci Idea Banku muszą przygotować się na utrudnienia w trakcie weekendu podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Przerwa techniczna rozpocznie się w piątek (20 listopada) o godzinie 22:00 i potrwa do soboty (21 listopada) do godziny 6:00. W tym czasie niedostępny będzie serwis internetowy banku oraz aplikacja mobilna.

Przerwa modernizacyjna w Toyota Bank

Przerwę techniczną zapowiedział Toyota Bank. W sobotę (21 listopada) klienci mogą mieć problemy w dostępie do wyciągów elektronicznych oraz zestawień opłat w bankowości elektronicznej. Planowane prace serwisowe potrwają pomiędzy godziną 14:00 a 20:00 w sobotnie popołudnie.

Przypominam o zmianie w T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe zapowiedziało dłuższą niż zwykle przerwę serwisową w związku z planowanym zakończeniem operacyjnego połączenia oddziału T-Mobile Usługi Bankowe z Alior Bankiem, które nastąpi 29 listopada. W kolejny weekend klienci T-Mobile od godziny 23:00 w sobotę (28 listopada) do godziny 19:00 w niedzielę (29 listopada) nie skorzystają z systemów bankowości elektronicznej.